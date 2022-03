V té době v černobílém dresu válely legendy jako například Richard Jukl (současný generální manažer klubu), Milan Ptáček, Pavel Černý, Ivo Ulich, Michal Šmarda a další. Mužstvo vedl trenér Petr Pálka, který ovšem po triumfu u týmu skončil, když se s vedením klubu v čele s Janem Vodou nedohodl na nové smlouvě. Do pohárové Evropy tak mužstvo převzal Luděk Zajíc.

Nelehká cesta za trofejí

Ale pěkně popořadě. Cesta Votroků za pohárovým triumfem nebyla zrovna dvakrát jednoduchá. Posuďte sami. Ve 2. kole remizovali v Uherském Hradišti 3:3 a vyhráli až na penalty 4:2. Následně uspěli ve Znojmě 1:0 a stejným výsledkem doma zdolali i pražskou Slavii. Ve čtvrtfinále Hradečtí zvítězili na půdě ostravského Baníku 2:0 a semifinálový duel v Drnovicích (1:1) musel rozhodnout až penaltový rozstřel, který Východočeši urvali 4:3.

Ve finále, které se hrálo 14. června 1995 v Praze na Strahově, Hradec vyzval obhájce prvenství Viktorii Žižkov. Jelikož utkání žádný gól nepřineslo, musel o vítězi rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm byli šťastnější Votroci, kteří jej ovládli v poměru 3:1. Rozstřel vychytal penaltový specialista Tomáš Poštulka (současný trenér brankářů A týmu FC Hradec), který naskočil do hry jako náhradník až ve 118. minutě.

Smolné vypadnutí na penalty

Do Poháru vítězů vstoupili Votroci předkolem proti lichtenštejnskému FC Vaduz a po výsledcích 5:0 a 9:1 slavili hladký postup. Sedm ze čtrnácti hradeckých gólů vstřelil produktivní útočník Petr Samec. V 1. kole Hradec přešel přes slavný dánský celek FC Kodaň (5:0 a 2:2), stopku mu vystavilo v dalším dějství Dynamo Moskva. V Rusku Východočeši prohráli 0:1, ale doma dokázali stejným poměrem zvítězit. O jejich smolném vyřazení se rozhodlo až v penaltách, které vyhráli 3:1 šťastnější hosté.

Dlouhé vlasy a náušnice v uchu. To byl nejlepší střelec Poháru vítězů

Devět branek vstřelil královéhradecký útočník Petr Samec v Poháru vítězů pohárů v ročníku 1995/1996. Tímto počinem se později stal nejlepším střelcem celé této prestižní evropské soutěže. A to ještě tehdy kvůli zranění nemohl naskočit do dvojzápasu s Dynamem Moskva, jinak by Hradec Králové dokráčel možná ještě dál. Přestože pod lízátky strávil pouze jednu jedinou sezonu, zanechal zde výraznou stopu.

Samce charakterizovaly dlouhé vlasy a náušnice v uchu. Tuto ozdobu ostatně nosí dodnes. Jako fotbalista toho dokázal hodně. Byť nikdy neokusil zahraniční angažmá, jeho kariéra byla bohatá a úspěšná. V nejvyšší soutěži vsítil devětačtyřicet branek.

Vedle Hradce působil i v Olomouci, Chebu, Českých Budějovicích, Drnovicích či ostravském Baníku. Zahrál si za národní tým, dva góly vstřelil Finsku. Přitom v dorosteneckém věku fotbal vůbec nehrál. Po skončení kariéry se dal na trénování.

Vlasatý útočník Hradce Petr Samec střelecky zářil v Poháru vítězů pohárů.Zdroj: archiv klubu