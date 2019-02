Náchod – Další herní test mají za sebou divizní fotbalisté Náchoda, kteří v sobotu nastoupili proti Dvoru Králové.

JAN PLŠEK (v pruhovaném) v jasné šanci přestřeluje branku. O chvíli později však zápas vítěznou trefou rozhodl. | Foto: Zdeněk Majer

Náchod – Dvůr Králové 3:2 (2:1). Na první branku se čekalo do 11. minuty. To domácí Srkal zatáhl míč po levé straně, na penaltě našel Biedermana a bylo to 1:0. O dvě minuty později domácí odvrátili závar před svou brankou na roh, po něm pak hosté pálili těsně vedle. O chvíli později na druhé straně vyslal Rompotl do úniku Malého, jehož střela skončila na boční síti. V 17. min. přišla další gólová akce. Srkal získal míč, přesným pasem našel Simona a ten nedal gólmanovi Dvora šanci – 2:0. Ve 20. min. výborně hrající Srkal vybojoval míč, oklamal tři hráče, šel sám na brankáře, toho přeloboval, ale trefil jen břevno. V následující minutě domácí gólman Baláž napravil nedorozumění se svými stopery. Ve 34. min. Dvůr zahrával rohový kop, na ten si nejvýše vyskočil Ujec a hlavou snížil na poločasových 2:1.

Pět minut po změně stran hosté rychle rozehráli standardní situaci, míč si na velkém vápně zpracoval Kilevník a bylo to 2:2. Za dvě minuty se parádním zákrokem blýskl hostující brankář, který vytáhl Simonovu ránu. Po hodině hry nezužitkoval stoprocentní šanci Plšek, který ve vyložené šanci překopl branku. V 85. min. si Plšek vše vynahradil a po kličce obránci nedal gólmanovi šanci – 3:2.

Radovan Hromádko, trenér Náchoda: „Zajímavé utkání s kvalitním soupeřem. My jsme ve fázi, kdy zkouším hráče na různých postech, abych věděl, kde je možno kluky využít. Od příštího týdne ale už budu začínat formovat sestavu a pomalu budeme zužovat kádr na osmnáct lidí."

Utkání se zúčastnili: Baláž, Vik – Martínek, Simon, Biederman, Vejprava, Plšek, Vrabec, Srkal, Bohuslav, Kábrt, Nejman, Hubka, Novotný, Moravec, Rompotl, Malý. (dop, mr)