Dvorské kino SvětZdroj: kino-svet.czSlavný Dino, rodák ze Smetanovy Lhoty, dorazí do královédvorského kina Svět, kde zítra od 19 hodin bude promítán dokumentární film s názvem Jan Koller – Příběh obyčejného kluka. Vstupenky si lze rezervovat na portále www.kino-svet.cz.

Film, který s velkým přispěním bývalého hráče pražské Sparty, belgického Anderlechtu, německé Borussie Dortmund či francouzského Monaka, získává uznání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Jak uvádí portál České a slovenské filmové databáze, Příběh Jana Kollera se řadí mezi světové unikáty. V minulosti se mu věnovala spousta prestižních zahraničních serverů a shodla se na tom, že story „českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je v budoucnu nejspíš už navždy nenapodobitelná.

Slavný kanonýr Koller oživil neděli v Obořišti. Přivezl dokument i osobnosti

Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu Lhotu v jižních Čechách. Nikdo by si tenkrát ani v tom nejodvážnějším snu nedovedl představit, že z kluka, který dává góly ve vísce o 300 obyvatelích, bude jednou postrach všech fotbalových obran a brankářů.

Jan Koller odpovídal pro Krkonošský deník

Dvůr Králové nad Labem dobře znám. Třeba si tu někdy i zahraju fotbal

Jan Koller pod Krkonoše dorazí ve čtvrtek, už ve středu ale odpověděl Krkonošskému deníku na osm otázek spojeným jak s natáčením úspěšného dokumentu, tak s městem, ve kterém film uvede. Řeč padla i na Dinovy aktuální sportovní aktivity.

Honzo, jak jste zatím spokojen s ohlasy na váš zfilmovaný příběh?

Musím říct, že spokojen samozřejmě jsem. S kým jsem se zatím bavil, tomu se film líbil. Kamarádi a známí mi navíc říkají, že je celý dokument i skvělou motivací pro jejich děti, ohlasy tak mám vesměs pozitivní.

Zdroj: csfd.cz

Byl jste pochopitelně nedílnou součástí natáčení. Hádám, že nelitujete, kolik času vám to sebralo?

Určitě nelituji. Příprava nám zabrala přibližně dva roky a bylo to opravdu náročné. Hlavně organizačně. Natáčení probíhalo mimo jiné i v době tvrdého lockdownu spojeného s covidem, nebylo to jednoduché všechno zvládnout. Myslím ale, že finální produkt se povedl.

Není tajemstvím, že fotbal stále ještě hrajete. Jak dlouho plánujete vydržet?

Tak pravda, na okresní úrovni ještě hraji, k tomu se účastním zápasů s bývalými hráči Borussie Dortmund a čas od času hrajeme i nějaké charitativní zápasy po Česku. Snažím se udržovat, dělám i jiné sporty, ale s přibývajícím věkem je to stále náročnější a náročnější. Momentálně funguju, ale jak dlouho vydržím, to si netroufnu odhadnout.

Česká a slovenská filmová databáze k filmu



Honza se shodou náhod dostal do rezervního mužstva tehdejší Sparty Praha, protože byl v hlavním městě republiky na brigádě a neměl kde trénovat. Přes B tým se zanedlouho dokázal prokousat do kabiny prvního mužstva, kde se to jen hemžilo hvězdami a reprezentanty.

Jan Koller se dokázal prosadit do sestavy a vstřelit své první ligové góly. Když se mu v angažmá ve Spartě přestávalo dařit, odešel do belgického Lokerenu. I tam dokázal zlomit nepřízeň osudu a nakonec přestoupil do nejslavnějšího belgického klubu Anderlecht Brusel.

Zde pomohl vyhrát dva tituly, aby si jej vyhlédla německá Borussia Dortmund, které pomohl k titulu v Bundeslize. Více než dvoumetrový obr se probojoval až na úplný vrchol. Střílel góly na mistrovství Evropy i světa, vyhrával tituly.

Příběh Jana Kollera není jen příběhem člověka, který to nevzdal i když mu nikdo nevěřil. Je to také příběh pro každého chlapce, který dnes hraje na vesnici fotbal. Příběh o tom, že pohádky se dějí a vždycky se najde motivace jít dál.

Zbývá dodat, že na zmiňovaném webu csfd.cz je film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka v červených číslech a jeho hodnocení se momentálně pohybuje na velmi slušných 77 procentech. V dokumentu mimo jiné účinkují vedle rodinných příslušníků hráče také Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Karel Poborský, Vladimír Šmicer či trenéři Karel Brückner a Jozef Chovanec.

Premiéra filmu v kinech proběhla v polovině srpna. Kolikrát jste už svůj příběh viděl?

Poprvé jsem jej viděl ještě před jeho finální verzí, pak jsem byl na premiéře a potřetí jsem se zúčastnil jeho slovenské premiéry. Vícekrát už jsem se na něj ale dívat nemohl. Když tahle přijedu na nějakou besedu, mrknu na začátek, ale celý už jej vidět nemusím (usmívá se).

Tomáš Rosický & Jan KollerZdroj: archivVe čtvrtek dorazíte do Dvora Králové nad Labem. Proč právě sem?

Ve Dvoře bydlí můj kamarád a dorazím za ním dá se říct na revanš. Nejedu sám, přijedeme i s kamarády, kteří ve filmu vystupují. Návštěvu jsme si plánovali a je fajn, že jsme ji teď mohli spojit s promítáním filmu. Krásně se to sešlo.

Přislíbil jste autogramiádu a besedu s diváky. Jak bude probíhat?

Počítám s tím, že se v kině sejdeme asi hodinku před samotným promítáním filmu. Kdo bude chtít, s tím se vyfotím, podepíšu se a následovat bude krátká beseda. Některé otázky na mě má připravené kamarád, rád odpovím i přítomným divákům.

Podprůměrný divizní zápas rozhodl pokutový kop, který však mohl kopat i Dvůr

Už jste někdy ve Dvoře Králové nad Labem, třeba s rodinou, byl?

Ano samozřejmě. Byli jsme několikrát v místní ZOO, ve Dvoře Králové nad Labem to dobře znám.

Místní kino je jen pár metrů od fotbalového stadionu? Neplánujete se jít podívat i tam? Třeba byste si tu i díky kamarádovi mohl někdy zahrát.

Teď asi návštěva stadionu v plánu nebude, ale když by se tu nějaký exhibiční nebo charitativní zápas naplánoval, určitě rád přijedu.