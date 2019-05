Euro U17: Na hřišti necháme všechno, hlásí obránce Kurka

Výhrou nad Řeckem si zajistili postup. Ze skupiny do čtvrtfinále. Teď čeká fotbalovou reprezentaci do 17 let další výzva. V nedělním souboji s Francií půjde nejen o pozici v semifinále, ale i o vstupenku na světový šampionát!

Češi po dvou remízách zdolali Řecko 2:0, čímž si zajistili druhou příčku ve skupině. Na mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let si zahrají čtvrtfinále. V Irsku u toho je trojice hráčů FK Pardubice - Lukáš Horníček, Petr Kurka a Samuel Šimek. Brankář Horníček udržel v duelu s Řeckem čisté konto, celý zápas odehrál i levý obránce Kurka. Ten přihrál Pechovi na gól. „Vyhrál jsem souboj o míč a pak viděl volný prostor. Tak jsem ho využil,“ popisoval akci Kurka. V neděli vyzvou svěřenci kouče Václava Kotala od 14 hodin ve čtvrtfinále Francii. „Sledovali jsme jejich výsledky ve skupině, čeká nás velmi silný soupeř. Postup na mistrovství světa je pro nás obrovskou motivací, takže na hřišti necháme všechno,“ řekl Kurka. Komentář Tomáše Raise: Drama bude. Je o co hrát Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Rais