Náchodsko - Ani dnes nezapomeneme na tradiční ohlédnutí za víkendovým děním v krajských fotbalových soutěžích mužů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Bedřich Klima

Krajský přebor

Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Metují 1:1

Jan Hubka, trenér Nového Města nad Metují: „Úvod utkání patřil domácím, kteří nás zatlačili díky standardním situacím, ale žádnou gólovou příležitost si nevytvořili. Kolem 25. minuty jsem hru začali vyrovnávat a od té doby byli lehce lepším týmem, ale ve 40. minutě jsme dostali opět laciný gól, když jsme nechali bez souboje projít do vápna domácího hráče, který mohl lehce zakončit. Do druhého poločasu jsme vlétli s chutí a vytvářeli si gólové situace, ale bohužel jsme z nich vytěžili jen jediný gól. Penalty už jsou loterie, ale i tak si myslím, že jsme si ten druhý bod zasloužili víc. Kluky chválím za druhý poločas, který se blížil našim představám, ale pořád je na čem pracovat."



Libčany – Broumov 1:1

Miroslav Harasevič, trenér Broumova: „Náš nejhorší zápas, který jsme na jaře odehráli. Bod je pro nás výhra, co jsme v první půli předvedli, nebylo hodno krajského přeboru, naštěstí jsme to udrželi bez gólu. Pak jsme dostali na 1:0, v 60. minutě nás probralo vyloučení našeho hráče. Za posledních třicet minut jsme zaslouženě vyrovnali. Bod beru jako výhru."



Vysoká nad Labem – Červený Kostelec 1:1

Robert Hanuš, trenér Červeného Kostelce: „Remíza a následná prohra v penaltách je pro nás velkou ztrátou, protože zvlášť ve druhé půli jsme měli spoustu šancí. Na druhou stranu musím uznat, že na to, v jakém složení jsme na hřiště Vysoké jeli, musím klukům poděkovat za velmi dobrý výkon."



Lázně Bělohrad – Jaroměř 3:5

Miloš Exnar, trenér Jaroměře: „Po prvním poločase to vypadalo na velmi poetické nedělní odpoledne. Hráli jsme elegantní a chytrý fotbal a domácí mohli být rádi, že prohrávali jen 0:3. Bohužel druhá půle přinesla spoustu emocí, mnohdy negativních a nebyla vůbec reklamou na fotbal. Nakonec jsme sice vydřeli tři body, když se tým vzepjal pod vedením Honzy Holuba k heroickému výkonu a v dvojnásobném oslabení dvakrát skóroval. Jsou to však body s příchutí hořkosti a trpkosti."

I. A třída

Provodov – Vrchlabí 4:0

Richard Berger, asistent provodovského trenéra: „Po fiasku, kdy na páteční trénink dorazilo jen pět hráčů a ostatní odjeli do Hradce na Majáles, a předzápasové bouřce v kabině, jsme po vyrovnaném prvním poločase divákům ve druhé půli předvedli nátlakový fotbal se spoustou šancí a čtyřmi nádhernými brankami."

I. B třída

Police nad Metují – Nepolisy 1:3

Jan Ticháček, sekretář polického oddílu: „Hrál se velice rychlý fotbal s tím, že hosté byli kvalitnější na míči a hlavně jejich rychlé protiútoky měly pro nás smrtící účinky. My jsme sice bojovali, využívali jejich okének v obranné činnosti, i dokázali jsme si vytvořit příležitosti, ale nebyli jsme tak produktivní jako hosté."



Hronov – Kobylice 1:5

Zdeněk Samko, trenér Hronova: „Za výkon musím tým jednoznačně pochválit. V tomto složení byl schopný hrát vyrovnanou partii s favoritem, byť výsledek vypadá jednoznačně, tak průběhu utkání neodpovídá."



Borohrádek – Jaroměř B 1:3

Tomáš Paleček, trenér Jaroměře B: „K zápasu jsme přijeli pouze v jedenácti, ale všichni to odmakali na sto procent i za ty, kteří se na to dnes vykašlali. Hra měla spád, rozhodčí zbytečně nezasahovali do hry a my jsme dali dnes více branek, a proto si vezeme tři důležité body." (mr, jl, dop)