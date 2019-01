Náchod – Divizní fotbaloví žáci Náchoda mají za sebou další boje o mistrovské body.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Starší žáci:

FK Náchod–Deštné – FK Kolín 2:2 (1:2). Jaroslav Panenka, trenér Náchoda: „V utkání se naplno projevila únava z posledních čtrnácti dní, kdy jsme málo trénovali a hodně hráli. Dostali jsme se do vedení, ale soupeř byl postupně lepší a výsledek do poločasu otočil. V druhém poločase byli hosté lepší, ale vyrovnání nám daroval jejich brankář, který v poslední minutě pustil lehkou střelu Vaněčka. V nastaveném čase mohl rozhodnou sám Vaněček, kdy šel sám na brankáře, ale ten jeho střelu vyrazil.“

Branky Náchoda: 6. Říha, 70. Vaněček

Sestava Náchoda: Ruffer – Ducháček (65. Koch), Huaman, Berka, Šedivý – Jaroš (36. Macháček), Vlček, Vaněček, Říha (50. Škoda) – Bednařík, Pek.

FK Náchod–Deštné – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:1. V předehrávce posledního mistrovského kola přetlačili domácí soupeře z Bydžova.

Mladší žáci:

FK Náchod–Deštné – RMSK Cidlina Nový Bydžov 5:1 (2:1). Pavel Holbík, trenér Náchoda: „V předehrávce posledního divizního kola jsme přivítali rivala z Nového Bydžova. Vstup do zápasu se nám příliš nepovedl. Působili jsme zakřiknutě a na hráčích byla vidět nervozita, která se projevila ve 14. minutě, kdy jsme zbytečně inkasovali. Tento moment však mužstvo nakopl a do poločasu se nám podařilo výsledek otočit. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, soupeře přitlačili před jeho branku a postupně jsme skóre soupeře zatížili ještě třemi brankami. Celkově kluci odehráli výborné utkání, ve většině případů v nejlepších osobních výkonech a výhru si určitě zasloužili. Věřím, že sezonu v tomto trendu dokončíme.“

Branky Náchoda: Hovorka 2, Havlena, Klečák, Runkas.

FK Náchod–Deštné – FK Kolín 3:1 (2:0). Marcel Ducháček, as. trenéra: „Velmi pěkný poslední domácí zápas sezony, který byl sladší o vítězství nad dobrým a bojovně naladěným soupeřem.“

Branky Náchoda: 3. a 40. z pen. Havlena, 16. Hovorka.



Sestava Náchoda: Weisser – Runkas (58. Smrček), Málek, Vik, Schärfer – Hovorka, Hanel (57. Macek), Havlena, Štelzig (49. Urban) – Klečák (43. Bulušek), Brož (56. Melichar). (dop)