V neděli 7. února slaví významný životní mezník 75 let František Vodička (narozen 7. 2. 1946). Jako aktivní fotbalista hrál ve Slovanu Hradec Králové (dnešní Slavia HK).

František Vodička. | Foto: Lubomír Douděra

Dlouhá léta působil jako fotbalový trenér ve Spartaku Hradec Králové, dále pak v Kunčicích, na hradecké Lokomotivě a v Malšově Lhotě. Spolu s Ladislavem Škorpilem vytvořili doslova legendární dvojici na trenérské lavičce dorostu královéhradeckých Votroků. Se starším dorostem slavil primát v Československém poháru a druhé místo ve finále tehdejší dorostenecké federální ligy. S mladším dorostem to bylo finále ligy ČR. Za všemi úspěchy a výsledky vidí jubilant výborné výsledky svých svěřenců, z nichž několik to dotáhlo až do reprezentace či hrálo nejvyšší fotbalovou soutěž. Velmi rád vzpomíná i na trenérskou spolupráci s Jaroslavem Kvasničkou.