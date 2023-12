/FOTOGALERIE/ Po oba víkendové dny se v jaroměřské hale ASVAJ uskutečnil 17. ročník fotbalového turnaje Jelichov Cup, který se v předchozích třech letech kvůli pandemii Covid-19 neuskutečnil. Tohoto znovuobnoveného turnaje se zúčastnilo dvacet týmů z celého kraje, ale i z Polska.

1. místo - RB Chlumec nad Cidlinou | Foto: pořadatelé

Turnaj byl rozlosován do čtyř základních skupin po pěti týmech, když do finálového dne postoupily nejlepší dva celky z každé skupiny a dvě nejlepší mužstva ze třetích míst. Deset týmů bylo v osmifinálové fázi turnaje rozděleno do dvou pětičlenných skupin. A pak už se hrálo klasické play off, když do čtvrtfinále postupovaly nejlepší čtyři celky z každé osmifinálové skupiny.

V prvním čtvrtfinále se utkal Athletic Bumbalo (Kutík, Čihák, Hopko) proti týmu Rébus (Kabeláč, Pohořálek, Častvaj). Ve vyrovnaném zápase došlo až na penaltový rozstřel, který nakonec poslal dál Athletic Bumbalo (2:1pk).

Ve druhém čtvrtfinále se utkaly Pouchov HK (Rajnoch, Slavík, Ansorge) s týmem Nulová šance (Nejman, Jahoda, Vančák). K vidění bylo sice více branek, ale i v tomto případě o postupujícím rozhodovaly až penalty. Z postupu se nakonec radoval Pouchov HK (3:2pk).

Jelichov Cup 2023Zdroj: pořadatelé

Třetí čtvrtfinále mělo dosavadního suveréna letošního ročníku, domácí FC Jelichov (Tošovský, Gorol, Knap, Podolník), který vyhrál všech osm zápasů turnaje. Proti němu nastoupil RB Chlumec n. C. (Kosař, Kejř, Firbacher, Samko, Brát), jenž naopak do čtvrtfinále postoupil až ze čtvrtého místa. Duel byl od začátku vyrovnaný a postoupil nakonec RB Chlumec, když vstřelil vítěznou branku na 2:1 minutu před koncem.

Poslední čtvrtfinále proti sobě svedlo celky No Name (Diviš, Hanel, Michálek, Poděbradský) a velkého favorita Ski Areál (Čáp, Strasser, Novotný, Ordelt, Martinec). Z vysokého vítězství 4:1 a postupu se ale radoval tým No Name.

První semifinále Athletic Bumbalo vs. Pouchov HK nabídlo velmi vyrovnanou bitvu. Po dramatickém průběhu došlo opět na pokutové kopy a v nich se z postupu do finále těšil Pouchov HK (2:1pk). Ve druhém semifinále se střetl RB Chlumec n. C. s týmem No Name. Tento mač měl vcelku jasný průběh a vítězství 3:0 si připsalo chlumecké mužstvo.

Jelichov Cup 2023Zdroj: pořadateléUtkání o bronz mělo jasného vítěze, celek No Name rozdrtil Athletic Bumbalo 4:0. I finále bylo vcelku jasnou záležitostí, rozjetý RB Chlumec neponechal nic náhodě a vyhrál nad Pouchovem 3:1, díky čemuž si nakonec připsal zasloužené vítězství v turnaji.

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Daniel Kutík (Athletic Bumbalo), nejlepším brankářem Jakub Brát (RB Chlumec n. C.) a nejlepším střelcem se s patnácti trefami stal Martin Diviš (No Name). Cenu Fair play si odvezl mančaft Athletic Bumbalo.

Dvoudenní víkendový maraton s celkovým počtem osmašedesáti duelů odřídila trojice rozhodčích Petr Buchta, Pavel Tokar a Štěpán Prušinovský, za což si zaslouží pochvalu. Více informací a fotografií naleznete na webu pořadatele www.fainsport.cz

Jelichov Cup 2023 ve výsledcích