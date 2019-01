Náchod – Premiéru před domácími diváky si zítra odbudou divizní fotbalisté Náchoda. Ti na svém hřišti v Bělovsi přivítají nevyzpytatelného nováčka z Kolína.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Majer

So, 17.00: FK Náchod (13. místo, 0 bodů) – FK Kolín, a.s. (1. místo, 3 body).



Nesmírně těžké utkání mají před sebou Náchodští, kteřív sobotu 14. srpnahostí průběžného lídra tabulky z Kolína. „Před týdnem hrál v Kolíně další nováček, AS Pardubice. Domácí na něho vlétli, prvních dvacet minut ho prakticky nepustili z vápna, dali dva góly a pak si už utkání s přehledem pohlídali,“ podělil se s námi o své informace náchodský trenér Karel Havlíček.



Ten zároveň moc dobře ví, že Kolínští mají ve svém středu sedm výborných hlavičkářů, kteří to ale umějí i výborně po zemi. „Musíme se co nejvíce vyvarovat standardních situací, i když na tom našem hřišti jde udělat standardka prakticky z půlky,“ hledá recept na drtivou kolínskou ofenzivu náchodský trenér Havlíček.



Domácí lodivod navíc musí řešit problémy se sestavou. K utkání ještě nebude mít k dispozici útočníka Martina Víta ani stopera Škodu, po zápase ve Dvoře Králové laboruje se zraněným lýtkem také brankář Kobos, který bude rovněž Náchodským chybět. „Zbytek kádru by ale měl být k dispozici,“ ubezpečuje Havlíček.