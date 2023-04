První muž českého fotbalu Petr Fousek tvrdí, že restrukturalizace amatérských soutěží je nevyhnutelným a potřebným krokem. Když už by k ní došlo, rozhodně by to nebylo hned, nejdříve v horizontu dvou nebo tří let. Podle předsedy FAČR se změny musí nejprve důkladně připravit včetně všech detailů a následně schválit.

Konec I. B třídy a redukce ČFL? Jasno není. Brzy proběhne možná klíčové jednání

Zatím však není vůbec nic jasného, jako téměř každý projekt má i tento své odpůrce. Na Královéhradecku jsou proti především kluby, kterých by se změny dotkly nejvíce. Pořádným strašákem je pro ně hromadné sestupování, proto s tím logicky (příliš) nesouhlasí.

„My moc nejsme pro reorganizaci. Jsme rádi, jak to v současnosti je i s I. B třídou, to nám vyhovuje,“ říká Milan Pražák, předseda TJ Spartak Kosičky, momentálně třetího týmu tabulky I. B třídy skupiny A.

„Když si vedení české kopané myslí, že je to potřeba, tak to asi potřeba je. Pro nás to znamená jediné. Zachráníme-li se tuto sezonu, budeme se muset pak pohybovat v úplně jiných patrech než letos. Samozřejmě nechceme-li hrát okres,“ přidává Lukáš Zrůst, trenér TJ Sokol Malšovice, aktuálně čtrnáctého mančaftu béčkové skupiny I. B třídy.

Z Chlumce zní: Chceme zachovat 2 skupiny ČFL

Pro není ani třetiligový Chlumec nad Cidlinou. „Nesouhlasíme s reorganizací soutěží Řídící komise pro Čechy, chceme zachovat dvě skupiny ČFL. Domníváme se, že není třeba reorganizovat soutěž, která je konstantní a v podstatě bezproblémová. B mužstva jsou rozdělena rovnoměrně do obou skupin. V případě jedné skupiny lze předpokládat kumulaci minimálně šesti B týmů, což samo o sobě nezaručuje regulérnost soutěže. B mužstva, jak se již ukázalo, mohou být významně posílena z A týmů, jeden zápas jsou schopna porazit kohokoliv, jindy zase prohrát s kýmkoliv, myšleno v rámci platných pravidel,“ zní mimo jiné v prohlášení, které chlumecký klub zaslal na FAČR.