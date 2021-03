Jenže má se pracant z West Hamu United hnát do Katalánska? Srdce říká ano, je to prostě Barcelona, klub Lionela Messiho.

Situace však není tak jednoznačná. Proč?

Zaprvé stav týmu. Barcelona sice stále bojuje o španělský titul, ale jinak je v polorozkladu. Posily klub prolezlý dluhy těžko zaplatí. Zadruhé nastavení španělské soutěže. V zemi Realu a Barcelony se nejede v takovém tempu, nasazení. Souček spíše zapadá do Anglie či Německa. Zatřetí sám fotbalista ukazuje, jak mu Anglie sedla. Získal si ji výkony i vystupováním. Patří do ní, patří do Premier League.

Měl by zůstat. I když zavolá Barca…