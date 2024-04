„Je to jednoznačně úspěch a zviditelnění pro náš klub. Dozvěděl jsem se o tom malinko později, když mi o tom říkal vedoucí týmu mužů, který se stará o dost věcí. Ale je to krásné,“ říká o prvenství v anketě Kamil Dušánek, sekretář TJ Lokomotiva Meziměstí. Právě on je jedním z hlavních činovníků oddílu, byť svoji funkci vykonává už několik let on-line.

„Máme něco kolem osmdesáti členů,“ podotýká Dušánek. V minulosti se zde hrála už i vyšší soutěž než současná I. B třída. „Myslím si, že tu byla I. A třída nebo dokonce krajský přebor, ale úplně přesně to nevím,“ dodává sekretář, jenž v Lokomotivě působí už dobrých pětadvacet let.

Meziměstí je městečko v Broumovském výběžku se zhruba 2300 obyvateli a fotbalový klub funguje bez nadsázky především za příspěvku srdcařů. „Není nad to, když se čas od času objeví někdo, kdo se o to opravdu stará, což v podstatě můžu říct rovněž o sobě, protože dělám i hromadu věcí, které bych dělat nemusel. Okresní a krajský svaz nám v některých věcech až tak moc nepomáhají, tak si musíme poradit sami. Fungujeme tedy tak, že máme určitý okruh lidí, kteří se o starají o chod klubu,“ zdůrazňuje činovník oddílu.

FOTOGALERIE I. B třída, skupina B: Meziměstí - Náchod B.

Stejně jako Dušánek se v tu dobu odstěhoval i současný předseda, byť „jenom“ do nedalekého Trutnova. „I to mělo vliv, ale naštěstí to zachránil Milan Škorpík. Dělá X různých věcí a myslím si, že právě on se postaral o to, že to teď funguje na hodně dobré úrovni. Ten kdyby nebyl, tak by to bylo hodně špatné,“ vyzdvihuje sekretář bývalého dlouholetého hráče a později i trenéra Meziměstí.

Škorpík se podílí na spoustě organizačních věcí, má zásluhu na nové tribuně, hřišti s umělým trávníkem a „motá“ se též kolem kantýny na hřišti. „Teď je navíc zažádáno o nějaké dotace na nové toalety, aby se udělaly,“ říká Dušánek.

TJ Lokomotiva MeziměstíZdroj: oddíl

V letošní sezoně 2023/2024 má Meziměstí tři týmy. Mužské áčko hraje krajskou I. B třídu skupiny B, béčko kope okresní soutěž a mladší žáci působí v okresním přeboru.

„Co se týká dospělých, tam je to několik sezon takhle stabilní, tedy áčko béčko. I když dříve bylo béčko oddělené a působilo pod Sokolem Ruprechtice, ale teď už je zase pod námi a Ruprechtice se osamostatnily,“ upřesňuje důležitý funkcionář Lokády.

TJ Lokomotiva MeziměstíZdroj: oddílV případě mládeže je vše odvislé od toho, jaký ročník je zrovna silný. Podle toho se to také mění. „V loňské sezoně jsme měli dva týmy – mladší a starší žáky. A když jsem tam ještě bydlel a trénoval jsem, tak jsme měli kategorie od přípravky přes mladší a starší žáky až po dorost. To byly zlaté časy, ale ty jsou dávno pryč a už asi nenastanou. Nyní máme pouze mladší žáky s tím, že příští rok se to třeba zase změní. Uvidíme,“ pronáší Dušánek k mládeži. Klub také pořádá čas od času nábory nových adeptů. „Ale je to nepravidelné,“ poznamenává sekretář.

Co se v Meziměstí naopak zlepšilo a mohou si pochvalovat, je divácká návštěvnost. „Od doby, co jsme byli v okresním přeboru nahoře a postoupili do B třídy, tak stoupla. Pomohlo nám k tomu i to, že se nám podařilo sehnat dobré trenéry. Tím pádem se totiž zkvalitnila hra a dá se na to o hodně více dívat než předtím. Myslím si, že zvýšená návštěvnost za poslední roky se odrazila i v anketě o nejoblíbenější klub. Jestli na tom má zásluhu i nová tribuna, to nedovedu posoudit, ale možná to mělo taky vliv,“ domnívá se Dušánek.

TJ Lokomotiva MeziměstíZdroj: oddíl

Jaké má Lokomotiva vyhlídky do budoucna? Především chce stabilizovat oddíl a udržet ve stavu, aby to fungovalo na podobné bázi jako doposud. „Rádi bychom udrželi aspoň jedno družstvo mládeže. Protože když mládež nemáte, tak se platí pokuta několik tisíc. Zde bych rád jmenoval i jednoho člověka, co se dlouhou dobu stará o veškerou mládež. Jde o Petra Khopa, na něm to hodně stojí. Teď má sice zdravotní problémy, ale jemu můžeme být vděční za to, že tam vůbec mládež funguje. Trénovat a vést v současné době mládež, to není zrovna jednoduché. Mám s tím své zkušenosti a o to více si cením těch, kteří to teď dělají,“ chválí kolegu Kamil Dušánek.