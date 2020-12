„Jsem rád, že se posunul. Viděl jsem, že s těžkými soupeři podal super výkon, ale se slabšími nejel naplno. Teď má novou zkušenost,“ vykládá táta Roman, trenér, který nyní působí u pardubické kategorie U13.

Jakubův rozmach se však nezrodil z ničeho. Když mu bylo třináct, dostala rodina z Krucemburku nabídku, aby šel do Pardubic, do akademie. Mamka Markéta, rázná to dáma, byla proti. Pánové si to nakonec prosadili.

„Já jsem byl neutrální, ale Kuba řekl jasně, že chce jít,“ vzpomíná táta. „Poté se nám ulevilo časově i finančně. Už jsme ho nevozili.“

Jakub se v Pardubicích zabydlel. Akademie ho rozvinula. „Po dvou měsících z něj byl chlap. Myslím, že důvodem byla strava,“ pronese táta. „I ve škole měl režim. Ale on je cílevědomý, což přenáší na bráchu. Akademie fungovala skvěle,“ doplní. Roman mladší také hraje v Pardubicích za kategorii U13.

Nyní je Jakub v klubové akademii, dál bydlí na internátě a studuje vyhlášené sportovní gymnázium.