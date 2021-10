Na zajímavé měření sil dojde ve středu od 15 hodin na hřišti v Bělovsi. Reprezentace dívek do 15 let tam bude hosti soupeřky stejné věkové kategorie z Polska.

Ve středu v 15 hodin poměří dívčí výběr do 15 let síly s Polskem. Diváci jsou srdečně zváni. | Foto: FK Náchod

Mladé Češky se již od pondělí připravují v Náchodě, kde ve středu poměří síly s Polskem poprvé. Odveta je pak na programu v sobotu v polském Wałbrzychu. Dívky se na východě Čech budou připravovat až do zmiňované odvety. Pro národní tým dívek do 15 let jde o první sraz v novém složení, tým totiž tvoří hráčky ročníku narození 2007. Na sraz v Náchodě nominovala trenérka Eva Šmeralová devatenáct hráček a tři brankářky.