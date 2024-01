Právě dříve narození hráči si to rozdali jako první. Ve čtyřčlenné konkurenci si suverénně počínal tým R a R Polák, jenž neztratil ani bod. O zbývající pořadí byl sveden tuhý boj. Na druhém místě nakonec figuroval Hauk, který přece jen prokázal kvality a hlavně zkušenosti. Třetí v pořadí, celek Juta, určitě nezklamal. Na poslední čtvrté příčce skončil zakládající tým Fain ligy Kimberly Clark.

První liga měla jasného lídra. Tím byl možná až trochu jednoznačně, ale zaslouženě Prost. Ostatních pět týmů mezi sebou odehrálo vyrovnané zápasy a bylo se tak na co dívat. Druhé místo obsadil tým Kimberly Clark a třetí pozice patřila Restauraci u Kopeckých. Čtvrtý skončil nováček Eko-Delta, předposlední byl jeden z favoritů Jako team, kterému se nedařilo podle představ. Poslední šestý post zůstal na dalšího nováčka Gastro Fiedor.

Druhá liga byla extrémně vyrovnaná, každý mohl porazit každého. Vítězství vybojoval celek Jan Špatenka a syn, čímž naznačil své ambice. Stříbrnou příčku obsadil tým Juta, jenž po nepříliš povedených minulých ročnících může doufat v lepší umístění. Na třetím místě se umístil mladý tým PL Servis, který může čeřit vody a pošilhávat po „bedně“. Čtvrtá skončila Bílá Elektra následována mužstvem Tomas, které hrálo bez střídání. Poslední pozice patřila Primátoru, který však nezklamal.

I. LIGA: 1. Prost 15 bodů, 2. Kimberly Clark 8, 3. Restaurace u Kopeckých 6, 4. Eko-Delta 5, 5. Jako team 4, 6. Gastro Fiedor 3. All stars: Tomáš Mertlík (Eko-Delta) – Jiří Poděbradský (Restaurace u Kopeckých), Patrik Doubic (Jako team), Dhanilai Ahmed (Gastro Fiedor), Ondřej Častvaj (Prost). Střelci: 1. Ondřej Častvaj (Prost) 13 gólů, 2. - 3. Radek Chalupa (Kimberly Clark) 6, Martin Diviš (Prost) 6, 4. Patrik Doubic (Jako team) 5.

II. LIGA: 1. Jan Špatenka a syn 13 bodů, 2. Juta 9, 3. PL Servis 6, 4. Bílá Elektra 5, 5. Tomas 5, 6. Primátor 4. All stars: Alexandr Maurits (PL Servis) – Štěpán Podsadlo (Juta), Ondřej Havel (Primátor), Petr Hejzlar (Jan Špatenka a syn), Martin Sekyra (Bílá Elektra). Střelci: 1. Petr Hejzlar (Jan Špatenka a syn) 7 gólů, 2. - 4. František Hemelík (PL Servis), David Ličman (Jan Špatenka a syn), David Hátle (Jan Špatenka a syn) 5.

LIGA NAD 40 LET: 1. R a R Polák 9 bodů, 2. Hauk 6, 3. Juta 1, 4. Kimberly Clark 1. All stars: Jiří Haase (Juta) – Zdeněk Valášek (Kimberly Clark), Tomáš Mucha (Hauk), Stanislav Ježek (Juta), Radek Gorol (R a R Polák). Střelci: 1. Radek Gorol (R a R Polák) 8 gólů, 2. Zdeněk Valášek (Kimberly Clark) 6, 3. Tomáš Mucha (Hauk) 5, 4. - 5. Kamil Švorčík (Hauk), Jan Beneš (R a R Polák) 4.