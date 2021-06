Deník položil zástupcům klubů a svazů z regionu otázku:



Dojde po zvolení Petra Fouska předsedou FAČR a nového výkonného výboru k očistě fotbalu?

Michal Buriánek, sekretář TJ Sokol Živanice, delegát valné hromady: „Především je dobře pro fotbal, že byl předsedou zvolen Petr Fousek. V Živanicích jsme přesvědčeni, že udělá vše pro očistu. Pro nás má dvě roviny, klubovou a celorepublikovou. Našemu předsedovi Petru Špačkovi, který byl vyloučen za kritiku starého vedení FAČR by mělo být vráceno členství v asociaci. Samozřejmě, pokud on samotný bude mít zájem. Jinak očistit český fotbal celkově je běh na dlouhou trať. Nepůjde to ze dne na den. Nicméně nová jména ve výkonném výboru by mohla zaručit to, aby se fotbal posunul lepším směrem. Nebylo by určitě na škodu zavést přísné sankce za prokázané ovlivnění zápasu.“

Petr Fousek a Karel Poborský, dva kandidáti na předsedu FAČR.Zdroj: FAČR/Jan Tauber

René Živný, předseda KFS a OFS Pardubice, delegát valné hromady: „My jako Pardubický kraj jsme dali nominaci Fouskovi, takže jsme spokojeni. Pro očistu fotbalu se udělal první krok tím, že nový výkonný výbor je většinově proreformní, takže nějaké změny v systému by měly nastat. Staré vazby se už začínají přetrhávat, ale nepůjde to tak rychle, jak si všichni myslí. Mě z pohledu krajského předsedy zajímá hlavně, jak se postará o kraje i okresy. Už deklaroval, že by se mohl přispět tam, kde je to potřeba. Třeba na platy sekretářů.“

Milan Havlík, manažer TJ Sokol Nepolisy: „Moc si nedovedu představit, jestli se něco výraznějšího v našem fotbale změní. Na stupnici 1 až 10, kdy desítka je největší změna, bych to viděl zhruba tak na čtyřku. Myslím si tedy, že se toho zase až tolik nezmění. Ale samozřejmě bychom byli všichni strašně rádi, kdyby nás pan Fousek se svým týmem přesvědčili o opaku.“

Roman Žďárský, předseda OFS Ústí nad Orlicí a delegát valné hromady: „Petr Fousek měl podporu našeho OFS, hlasoval jsem pro něho, takže jsem s jeho zvolením spokojen. Myslím, že celé složení výkonného výboru je dobré, je tam část, které chce změny, chce přinést něco nového, je tam část, která chce spíše status quo, je to různorodý tým a pro fotbal to může být pozitivní. Krok pro postupnou očistu našeho fotbalu to bezesporu je. Hlavně jsem však rád, že volby na všech stupních jsou za námi a teď se pojďme věnovat tomu, co je podstatné a proč jsme ostatně do voleb šli: pracovat pro český fotbal.“

Marek Pilný, předseda OFS Trutnov, delegát valné hromady: „V obou kolech jsem vhodil hlas pro Karla Poborského, přesně podle takového slibu, jaký jsem dal sám osobně na Valné hromadě OFS Trutnov tohoto roku – tedy slibu podílu klubů na vlastním rozhodnutí OFS Trutnov o volbě 'nejvyššího' předsedy. Co se týká nově zvoleného předsedy, domnívám se, že tak či onak nemohlo dojít ke kardinálnímu přehmatu. Petr Fousek je zkušený kariérní funkcionář s přesahem do orgánů FIFA a UEFA, Karel Poborský v sobě kloubí obrovskou hráčskou zkušenost s nynější silnou vazbou na mládežnické regionální akademie a výchovu budoucích talentů. Oba ze sebe v kampani vymáčkli to nejlepší, což opravdu ukázalo, že není v jejich podání špatné volby. Co vážně kvituji pro náš královéhradecký region, je zvolení Vaška Andrejse do VV FAČR. Je to po dlouhé době náš zástupce v nejvyšší exekutivě Asociace, čímž budeme mít blíž k rozhodovacím mechanizmům a nebudeme ochuzeni o důležité informace potřebné pro řízení svazů v našem KFS i OFS.“

Aleš Meloun, předseda OFS Chrudim a delegát valné hromady: „Pevně v to věřím. Další slova jsou zbytečná. Nyní musí následovat skutky.“

Šéf Královéhradeckého KFS Andrejs je ve výkonném výboru

Východočeský fotbal má zastoupení v novém jedenáctičlenném výkonném výboru FAČR. Delegáti na čtvrteční volební valné hromadě vybrali mezi členy kandidující za kraje a okresy v Čechách Václava Andrejse, současného předsedu Královéhradeckého KFS. „Beru to jako ocenění dosavadní práce celého regionu. Chtěl bych poděkovat všem delegátům, kteří mě podpořili, především těm z našeho kraje,“ uvedl pětapadesátiletý funkcionář. Andrejs, který kraji vládne už jedenáctým rokem, získal 36 hlasů, o jeden méně než pomyslný vítěz Rudolf Řepka. Třetím, kdo byl do výkonného výboru zvolen, je Tomáš Neumann. Ostatním (Ondřej Lípa 32, Michal Fischer 28, Tomáš Provazník 26, Martin Mulač 2) už hlasy nestačily. „Do výkonného výboru jdu tam s tím, že bych se chtěl zabývat problematikou regionálního fotbalu, s nímž mám největší zkušenosti. O tom jsme se už před volbami bavili předběžně s Petrem Fouskem,“ dodal.

Složení nového VV FAČR

Volební valná hromada Fotbalové asociace ČR zvolila nového předsedu, jímž se stal Petr Fousek, který ve funkci nahradí Martina Malíka, a také jedenáctičlenný výkonný výbor.

Předseda FAČR:

Petr Fousek vyhrál ve 2. kole součtem hlasů 106, Karel Poborský obdržel 91 hlasů.

Výkonný výbor FAČR

Místopředsedové – česká komora: Jan Richter 71 hlasů, Vladimír Šmicer 56. Moravská komora: Jiří Šidliák 41, František Jura 9, Václav Salač 20.

Členové za ligu: Adolf Šádek 24, Dušan Svoboda 20, Jaroslav Tvrdík 18.

Řídící komise – pro Čechy: Martin Drobný 38, Roman Žďárský 10. Pro Moravu: Pavel Nezval (jediný kandidát).

Členové za kraje a okresy Čechy: Rudolf Řepka 37, Václav Andrejs 36, Tomáš Neumann 35, Ondřej Lípa 32, Michal Fischer 28, Tomáš Provazník 26, Martin Mulač 2. Morava: Vladimír Kristýn, Radek Zima (jen dva kandidáti).

Pozn. Tučně vytištění byli zvoleni do funkcí ve výkonném výboru.