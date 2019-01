Broumov – Slovan Broumov, oddíl kopané, ve spolupráci s firmou JM-sport vás srdečně zvou na 7. ročník halového turnaje v sálové kopané Sudety Cup 2014.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Tento turnaj je pokračovatelem velmi známého a oblíbeného turnaje LoMa cup, který by tento rok vstupoval už do svého 19. ročníku.



Letošní ročník se v Broumově odehraje ve dnech 29. a 30. prosince, přičemž zápasy ranní skupiny začínají už od 7.30 hodin a končit budou ve 13.30 hodin. Odpolední skupina rozehraje svá utkání ve 13.30 hodin a končit bude v půl osmé večer.



Uzávěrka přihlášek je 23. prosince. Startovné ve výši 1600 korun zasílejte složenkou typu C na adresu JM- sport, Jiří Martinec, Na příkopech 57, 55001 Broumov, popř. tuto částku plaťte převodem na účet 43-4632830297/0100, v.s. telefonní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.



Přihlášky zasílejte e-mailem na některou z adres: martinec.sport@seznam.cz nebo vejplatovi@seznam.cz.



Turnaj je vypsán pro maximálně 30 družstev, ty budou poté rozděleny do šesti skupin po pěti účastnících. Tři skupiny se odehrají dopoledne, zbylé tři pak odpoledne.



Hrát se bude se čtyřmi hráči v poli plus brankářem, na soupisce může být maximálně třináct hráčů. Nutností každého účastníka je sálová obuv s bílou podrážkou a jednotné dresy s čísly.



Občerstvení bude připraveno přímo v hale, zájemcům bude rovněž k dispozici nedaleká restaurace Střelnice.



Noclehy si zajišťuje každý tým samostatně! Na požádání hlavní organizátor zašle kontakty na městskou ubytovnu, ubytování v soukromí, popř. ubytování hotelového typu.



Bližší informace vám velmi rád poskytne Jiří „Vejplata" Martinec na telefonních číslech 731 151 690, 491 523 464. Všem jsou rovněž k dispozici už také zmiňované e-mailové adresy. (mr)