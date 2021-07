Zpočátku to pro hradecké fotbalisty tak jednoduchý zápas nebyl. „Na konci náročného soustředění jsme se utkali se soupeřem, který hrál obětavě, byl houževnatý a místy až agresivní. Zpočátku nebylo vůbec jednoduché Písecké zdolat, dostat se do jejich obrany,“ uvedl pro klubový web kouč Miroslav Koubek.

Hradeckým se prvně povedlo prolomit píseckou tvrz až před přestávkou. Do vápna se vřítil Kubala, byl faulován a nařízenou penaltu proměnil Dvořák. Vzápětí si oba role obrátili a jednadvacetiletý útočník ze Slovácka přehodil brankáře po chytré Dvořákově přihrávce.

„Poté, co se nám v závěru prvního poločasu podařilo skórovat, tak už to v dalším průběhu bylo pro nás jednodušší. Navíc jsme po přestávce nasadili do hry novou jedenáctku a soupeři docházely síly,“ poukázal hradecký trenér.

Písek - Hradec Králové 0:4 (0:2).

Branky: 36. z pen. a 49. Dvořák, 41. Kubala, 72. Vlkanova.

FC Hradec Králové – I. poločas: Fendrich – Mejdr, Klíma, Leibl, Urma – Soukeník, Donát – Záviška, Kateřiňák (32. Dvořák), Rezek – Kubala. II. poločas: Vízek – Harazim, Klíma, Král, Novotný – Kodeš, Rada – Prekop, Dvořák, Vlkanova – Vašulín.

Pak už na hřišti bylo jedno mužstvo – to černobílé. „Šancí jsme měli spoustu. Mohli jsme vstřelit sedm, osm, možná deset branek. To bylo snad jediné negativum zápasu, že jsme neproměnili příležitosti,“ řekl Koubek. Trefit síť písecké branky se povedlo jen zkraje druhé půle znovu Dvořákovi a v závěrečné dvacetiminutovce se prosadil Vlkanova. „Na závěr soustředění to byla dobrá příprava. Museli jsme pracovat, utkání nás stálo nějaké síly, a to je v pořádku,“ pochvaloval si kouč.

Kromě Kubaly (v lize: 59 zápasů, 4 góly) se předvedl i třiadvacetiletý Jakub Rezek (52/0), druhý nový muž v týmu Votroků a taktéž ze Slovácka. Oba se k týmu Východočechů připojili v průběhu soustředění. „Na jejich hodnocení je ještě brzy. Oba sehráli první zápas a jsou tady krátce, ale jejich zápasová premiéra dopadla zdárně. Filip Kubala dokonce zařídil penaltu a dal gól,“ uvedl Miroslav Koubek. Jestli v Hradci zůstanou, se teprve rozhodne.

V dalším utkání se Hradečtí střetnou v sobotu 10. července s Příbramí. Zápase se hraje od 11 hodin na Střížkově.