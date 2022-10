S fotbalem Pavel Černý alias Rum začínal v Novém Městě nad Metují. V roce 1979 přestoupil do dorostu hradeckého Spartaku. Následně se probojoval do A-týmu, kde působil dlouhých deset let. Poté odešel na dva roky do pražské Sparty, kde slavil zisk dvou československých titulů, zahrál si slavnou Ligu mistrů, ve které porazil slavnou Barcelonu.