„Ale my jsme měli výhodu, protože jsme byli v azylu jen čtyři zápasy,“ říká šéf klubu Richard Jukl.

Finanční výhodu?

Ano, nebyla ztráta od sponzorů, od společnosti STES. Rok by byl problém.

Bylo složité se s Boleslaví domluvit?

Ani ne, máme dobré vztahy. Můžete vyjednávat o lepších cenách, jenže stejně musíte nakonec přistoupit na hru pronajímatele. (usmívá se)

Ale vy jste přece řešili i alternativu Bohemians.

Ano, šlo o dostupnost pro fanoušky. Jenže Bohemka měla problémy s licencí, takže to nedopadlo.

Co jste museli v Boleslavi jako klub zajistit?

Vlastně skoro nic, oni to mají velmi dobře a profesionálně vychytané. Pořadatelé, catering, to šlo všechno za nimi. Je to krásný stadion a my i Pardubice máme hrozné, byla to vzpruha. Navíc se týmu dařilo. Kdybychom tam hráli celý rok, tak se možná zachráníme.

Byl vůbec nějaký problém?

Fanoušci to měli daleko, mužstvo tam nemohlo absolvovat předzápasový trenink. A stálo to velké prachy. (směje se)