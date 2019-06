„Postup je nejlepší odměnou za odmakané zápasy, vždyť ještě někdy v září jsme mluvili spíš o záchraně,“ radoval se sekretář Martin Šmied. Soutěž vyhrála Police nad Metují, Černilov urval druhé postupové místo o bod před třetím Náchodem B.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Dobruška sestupuje. Rozhodlo poslední kolo

Před posledním kolem krajského přeboru se fotbalisté Dobrušky drželi na první nesestupové pozici. Jenže v závěrečném duelu sezony prohráli v Třebši 2:5 a jelikož Hořice, které byly o bod za nimi, si odvezly tři body z Vysoké nad Labem (2:1), potkal dobrušský tým pád o soutěž níž. „S nepovedenou sezonou se loučíme opět vysokou porážkou,“ hlesl kouč Miloš Killar. Jeho tým je jedním z čtveřice celků, které elitní krajskou soutěž opustí. Už dříve se stvrdil osud Jaroměře, Lázní Bělohradu a Sobotky.

Komentář Jiřího Fejgla: Příběh bolesti

Postupně nahoru. I přes bolest. To bývá cesta, jíž jdou fotbaloví šampioni.

Pavel Nedvěd dostal za Spartu tři červené karty za podzim 1993, byl na odpis. Netrvalo to však dlouho, zaválel na Euro 1996 a odešel do Itálie. Pak už to znáte, hvězda, superhvězda, megahvězda, Zlatý míč.

Pojďme však trochu blíž. Gólman Tomáš Koubek se v Hradci pral o místo. Vyčítali mu, že má nadváhu. On ale šel za svým. Liberec, Sparta, nyní Rennes, vítěz Francouzského poháru. Kam se na obra v rukavicích hrabal slavný a nadpozemsky placený Brazilec Neymar.

Nyní podobně k výšinám míří Tomáš Holeš. Kluk z Poličky, který se fotbal (do)učil v Hradci, přestupuje do pražské Slavie. Stává se jedním z nejdražších hráčů ligy. I on však musel překonat bolest. Zranění zad mohlo být až fotbalově fatální. Překonal ho, proto jde na prestižní adresu.