Náchodsko – V nedělním programu fotbalové I. B třídy dospělých vykřesal Hronov ještě teoretickou naději na záchranu, Velké Poříčí naopak v Albrechticích neproměnilo dvě šance a pak za to krutě pykalo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Albrechtice – Velké Poříčí 4:0 (0:0). První poločas byl oboustranně bez šancí, a tak nepřekvapilo ani bezbrankové poločasové skóre. Ve druhé půli hostující fotbalisté promarnili Hanzlem a Závadou dvě tutovky a krutě za to vzápětí pykali. V 58. min. otevírá skóre zápasu domácí Hořínek, tentýž hráč přidává 71. min. i druhý gól Albrechtic. Ten třetí měl v 83. min. na svědomí Sršeň a o pět minut později zkompletoval hattrick posledním gólem zápasu opět Hořínek – 4:0.

Sestava Velkého Poříčí: M. Lokvenc – Kaněra, O. Lokvenc, Zelený, Novák – Marek, Hloušek, Hanzl, Lupínek – Závada, Flaška.

Hronov – Lípa nad Orlicí 3:2 (1:1). Hronov hrál ještě o teoretickou naději na záchranu a nezačal špatně.



Od úvodu se hra přelévala ze strany na stranu a už po čtvrt hodině hry poprvé udeřilo. Po Kadavého akci přeloboval hostujícího brankáře Šťavík a poslal Hronov do vedení 1:0. Po půl hodině hry sudí umožnil oběma týmům občerstvení, jenže Hronovští se vzápětí nestačili zkonsolidovat a Lípa toho využívá k vyrovnávací trefě – 1:1.



Vstup do druhé půle vyšel lépe hostům, kteří se po nedorozumění domácí obrany s gólmanem ujímají snadno vedení – 1:2. Hronovskou hru oživil příchod Ansorgeho a byl to právě on, který vysunul Klabníka, ten nezištně našel Franců, jehož rána z pětadvaceti metrů znamenala vyrovnání na 2:2. Rozuzlení přišlo v nastavení, kdy Klabník přešel přes tři hostující hráče, našel nabíhajícího Šťavíka, ten ještě vybídl Phana, jenž byl ve vápně sražen. K penaltě se staví Šťavík a proměňuje – 3:2.

Sestava Hronova: Havel – Werner (60. Ansorge), Puraš, Schreiber, Marx – Neuschl, Kadavý (46. Klabník), Franců, Tichý (70. Phan) – Šťavík, Danihel. (mr)