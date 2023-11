Hronovský střelec Kindl: Důležité je se z toho nepos...! Musíme se poučit z chyb

V létě přišel do Hronova s vizitkou kanonýra a na podzim to do puntíku potvrdil. Jakub Kindl (32) v první polovině sezony nasázel v I. B třídě devět branek, a to ještě na začátku ročníku laboroval se zraněním. V závěrečném kole poslal do sítě Javornice čtyři góly.

Jakub Kindl (vpravo), útočník Hronova. | Foto: Michal Malý/www.fotbalfoto.cz

Osobnost Deníku Deset gólů za dva zápasy! Valtera se utrhl ze řetězu: Do kabiny pořídím lahvinku /ROZHOVOR/ Rezervní tým Police nad Metují se v posledních dvou kolech Okresního přeboru… Přečíst článek > Tým z Náchodska získalv posledních dvou zápasech šest bodů, jinak se mu moc nedařilo a přezimuje na předposledním místě. Jak viděl Kindl podzimní část sezony a co zlepšit? Na to odpovídal v rozhovoru Deníku. Kubo, v posledním podzimním kole jste deklasovali Javornici 9:0, jak se to povedlo? Snažili jsme se navázat na vítězný zápas v Meziříčí. Musím pochválit své spoluhráče za výbornou defenzivní práci. O to líp se nám útočilo a koncovka tentokrát byla precizní. (usmívá se) Vy jste nasázel čtyři branky, která byla nejhezčí? Nejhezčí byl asi první gól v 6. minutě, když jsem dostal hezkou přihrávku na velké vápno a tam už jsem si v situaci jeden na jednoho s klidnou hlavou poradila uklidil tvrdou ranou pod břevno. Brankář neměl žádnou šanci. (směje se) Bez střely na bránu, ale s nulou vzadu. Hradec veze ze Slovácka cenný bod Dá se říct, konec dobrý, všechno dobré, nebo to při pohledu na tabulku nehrozí? Pořád je co zlepšovat. Pro nás bylo důležité vyhrát poslední dvě utkání, což se nám povedlo. Musíme takto odehrát většinu zápasů na jaře. Nejlepší střelci I. B třídy, skupina B 15 - Marek Panenka (Velichovky)

11 - Ondřej Polák (Opočno)

10 - Vojtěch Svatoň (Černilov) a Jakub Gois (Náchod B)

9 - Jakub Kindl (Hronov), Martin Valášek (Lokomotiva HK), Jan Hrubý (Černilov) Na podzim jste získali jedenáct bodů, třikrát jste vyhráli, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli, jak podzim hodnotíte? Důležité je se z toho nepos…! (směje se) Začátek sezony byl pro náš tým velmi těžký. Já jsem do letošního ročníku vstoupil se zraněním a nevytvářel jsem si moc šancí. Celkově jsme měli dost hráčů na marodce, proto jsme se na hřišti hledali. Je potřeba se ponaučit z některých chyb. Věřím, že do jarní části vstoupíme mnohem lépe a aktivněji. Vy jste tým táhl střelecky, dal jste devět branek, spokojenost? Ještě se sebou nejsem úplně spokojený. Jak jsem říkal, na začátku sezony se mi vůbec nedařila koncovka, hrál jsem se zraněním své silné levé nohy, proto jsem byl dost nervózní. Spálil jsem mnoho šancí. Jsem ale rád aspoň za devět branek. Doufám, že v jarní částí na tom budu lépe. Co musíte v Hronově zlepšit, aby se tam hrála I. B třída i příští rok? Musíme si vzít ponaučení z našich chyb. Uvědomit si, že jsme předposlední. Pokud se chceme na jaře vyhnout sestupu, je potřeba hrát jako v posledních dvou podzimních kolech. Čeká vás zasloužený odpočinek, čemu se budete během volna věnovat? Nejvíce se budu věnovat své rodině a synovi. Mám v plánu na sobě ještě přes zimu dost zapracovat, takže budu dále trénovat, chodit do fitka a držet se v kondici. Jakub Kindl (vpravo), útočník Hronova.Zdroj: Michal Malý/www.fotbalfoto.cz Kde a kdy jste vůbec začals fotbalem? S fotbalem jsem začal v Martínkovicích, kde jsme byli spojení s Broumovem, tehdy tam trénoval ještě Václav Štejnar. Tímto bych mu chtěl poděkovat, za jeho veškerý čas, co nám věnoval, a za všechny zkušenosti, které mi předal. Fandíte Spartě, nebo Slavii? Já už se jako sparťan narodil. (směje se)

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu