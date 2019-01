Broumov – S první polovinou sezony fotbalového krajského přeboru nemohou být spokojeni v Broumově. Tamní A-tým je namočen v sestupových vodách, odkud se nedostává snadno. „Kluci si ale situaci uvědomují, takže věřím, že se na jaře zvedneme," doufá v lepší zítřky broumovský trenér Jan Klicnar.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Broumov má za sebou hodně nepovedený podzim. V čem spatřujete hlavní příčinu?

Jelikož máme mladé mužstvo, tak hráči bohužel nedovedou udržet stejnou výkonnost v každém zápase. Další příčinou jsou pak individuální chyby, které nás často připravily o důležité body.

Venku jste během podzimu získali jen jeden bod a vstřelili dvě branky. Čemu tuto hrůzostrašnou statistiku přičítáte?

Souvisí to se začátkem soutěže, kdy se nám zranil Zinke a Růžička dostal tvrdý trest. Tím pádem jsme přišli o klíčového stopera a nejlepšího útočníka, což se bohužel projevilo. Zinke by měl začít trénovat koncem února, Růžička by měl být v trestu i celé jaro, ale budeme žádat o zmírnění jeho trestu.

Kudy podle vás povede cesta za záchranou?

Bude to o tvrdé přípravě a přístupu hráčů. Kluci si ale situaci uvědomují, takže věřím, že se na jaře zvedneme. Přípravu začínáme už 5. ledna. (mr)