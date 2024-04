/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Jaroměře ve čtvrtfinále Poháru hejtmana nestačili na soka z I. A třídy. Na hřišti houževnaté Železnice padli svěřenci Miloše Exnara zcela po zásluze 1:4 a na finálovou účast z loňska nenavážou.

Pohár hejtmana - čtvrtfinále: Železnice - Jaroměř (v červeném) 4:1. | Foto: Roman Vlačiha

Železnice šla do vedení už po osmi minutách hry, kdy skóre zápasu otevřel Miler. „Jaroměř je mimořádně kombinačně vyspělým celkem, který výborně diriguje Radek Gorol. Náš tým se zpočátku rovnal, poté, co jsme stabilizovali rozestavení, jsme zápas pozvolna dostávali do režie,“ uvedl domácí kouč Vladimír Blažej.

Do poločasu poslal do dvoubrankového vedení Sokol ve 38. minutě Míka. „Domácí nás předčili zásadně ve dvou věcech - zarputilosti a houževnatosti. Jsou utkání, kde fotbalovost musí jít částečně stranou a musí se nahradit bojovností a jednoduchostí,“ řekl lodivod Jaroměře Miloš Exnar.

V rozmezí 53. a 66. minuty přidala Železnice další dvě branky, navíc měla ještě spoustu dalších příležitostí. „Musím říci, že tolik šancí na naší straně jsem nečekal, průběžný stav mohl být vyšší než 4:0,“ potvrdil Blažej.

VÝSLEDEK JE JEŠTĚ MILOSRDNÝ

Souhlasil s ním i jeho protějšek. „Výsledek je ve finále ještě milosrdný, soupeř si vytvořil několik dalších jasných šancí, které neproměnil,“ přikývl Exnar.

O čisté konto přišel železnický gólman Michal Puš až v 89. minutě, kdy ho překonal spoluhráč Starý. „Nakonec jsme tento skvělý postup zakončili humorně, když široko daleko nikdo od soupeře nezabránil tomu, aby si naše duo vyzkoušelo i síť naší svatyně,“ zasmál se Blažej.

A na závěr dodal: „Mužstvo hodně chválím, semifinále je mimořádným úspěchem.“ A má bezesporu pravdu. Mezi poslední čtyřkou je z I. A třídy právě už jen Sokol. Ten doplní supersilné celky z přeboru – Police nad Metují, Solnice a zkušené Libčany. Bravo!

Železnice – Jaroměř 4:1

Fakta – branky: 8. a 53. Miler, 38. Míka, 66. Kypr – 89. vlastní (Starý). Rozhodčí: Kuric - Šiling, Janota. ŽK: Haken – Prokhyra, Podolník. Diváci: 131. Poločas: 2:0.

TJ Sokol Železnice: Puš - Mestický (46. F. Burgert), Starý, Haken, Odvárko - Šťastný (84. Kracík), Miler - Klouza (69. Bucek), Míka (84. J. Daniš ml.), Barták - Kypr (80. D. Burgert).

FK Jaroměř: Prokhyra - Horák, Bajer, Lebedinský, Pohořálek (70. Skalický) - Častvaj, Gorol, Bano, Skalický (70. Korityák), Rind – Mi. Exnar.