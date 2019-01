JAROMĚŘ - V sobotním programu fotbalové I. B třídy zajíždělo mužstvo Jaroměře do Českého Meziřící.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv HD

České Meziříčí – Jaroměř 1:6 (1:3). Po opatrném začátku z obou stran poprvé udeřila v 7. minutě Jaroměř. Křovák poslal Beneše do otevřené obrany domácích, Beneš byl v pokutovém uzemí faulován a Křovák penaltu proměnil – 0:1. Ve 23. minutě prošel středem domácí obrany Michálek a ranou po zemi prostřelil brankáře Fryntu – 0:2. Domácím vyšel útok ve 27. minutě. Do odkryté obrany Jaroměře se řítil Hrubý a Severýn ho zastavil až faulem ve vápně. Kyška z penalty snížil na 1:2. Ve 37. minutě uvolnil Valeš Horáka, ten z levé strany vypálil a brankář Frynta jen konečky prstů vyrazil. Minutu nato poslal Radek Matějček přesný pas na Kučeru, Kučera naservíroval z pravého křídla míč na malé vápno Valešovi a ten lehce doklepl do branky – 1:3. Ke konci poločasu zahrozili ještě také domácí. Ve 42. minutě skončila Hrubého střela z dálky na jaroměřském břevně a chvíli poté pálil rovněž Hrubý z levé strany do tyče.



Druhou půli začala Jaroměř odzadu a podnikala protiútoky do otevřené domácí obrany. Ve 47. minutě postupoval z levé strany na domácí branku Horák, ale brankář Frynta jeho ránu vyrazil. V 69. minutě podržel míč v útoku Valeš, ideálně posunul Horákovi a ten tentokrát z levé strany trefil do sítě – 1:4. V 72. minutě unikl po pravém křídle Horák, poslal míč před branku a Křovák v gólové šanci trefil nejprve brankáře a potom obránce domácích. V 73. minutě se uvolnil na levém křídle Beneš, přetáhl centr na Valeše, ten hlavou vrátil míč před branku a Křovák pohodlně dorazil – 1:5. Pět minut před koncem postupoval od půlicí čáry na branku Michálek, byl ve vápně faulován a sám penaltu proměnil – 1:6. V závěru utkání již domácí nestačili, Jaroměř měla další dobré šance, ale z těch už gól nepadl.



Fotbalisté Jaroměře svým vítězstvím udrželi šestibodový náskok v čele I. B třídy.



Branky Jaroměře: Křovák 2, Michálek 2, Valeš, Horák.



Sestava Jaroměře: Schejbal – Severýn, Petr Matějček, Hofman, Radek Matějček – Horák (75. Jirka), Michálek, Beneš, Kučera (82. Ježek) – Valeš, Křovák.