V obrovský sportovní zážitek pro tisíce dětí ze všech koutů České republiky se proměnil duel 2. kola základních skupin Evropské ligy, ve kterém fotbalisté pražské Sparty ve čtvrtek hostili skotské Rangers.

Z důvodu rasistických projevů při utkání Pražanů s Monakem UEFA českému celku pro příští evropský zápas zavřela stadion, výjimku dostalo pouze obecenstvo do 14 let, čehož letenský klub naplno využil. Sedačky tak obsadily děti, převážně malí fotbalisté ze stovek velkých i malých oddílů. Na každých deset capartů náležel jeden dospělý doprovod, povětšinou trenéři.

Několik výprav vyrazilo také z podkrkonošského regionu. Na výhru Sparty 1:0 ještě v pátek vzpomínali například i klučinové z Úpice. S nimi i vedoucí přípravek Aleš Bernard (41), jenž Krkonošskému deníku popsal zážitek ze zápasu.

Aleši, jistě jste již navštívil několik podobných zápasů. Byl ten čtvrteční svou kulisou hodně odlišný?

Odlišný samozřejmě byl, přece jen nějakých jedenáct tisíc dětí pohromadě, to se hned tak nevidí. Přesto si troufnu říct, že i takhle mladé obecenstvo duelu dokázalo vytvořit perfektní kulisu.

Jaké máte od svých svěřenců a jejich rodičů ohlasy na nevšední výlet do Prahy?

Ohlasy jsou samozřejmě jen a jen pozitivní. Však to byl pro leckteré vůbec první podobný zážitek s velkým fotbalem. Dětem se zápas líbil, povídaly si o něm ještě při zpáteční cestě. Jsme určitě rádi, že nadšení a vděční byli také rodiče.

Které momenty jste si v utkání nejvíc užil vy sám?

Zmíním jeden jediný a asi vás nijak nepřekvapím, když řeknu, že vůbec nejvíc jsem si užil jediný vstřelený gól zápasu. Nadšení bylo veliké a hukot všude okolo.

Malí sparťané při utkání.Zdroj: Aleš BernardSparta vyhrála zaslouženě, skotská média se ale po utkání nevěnovala ani tak výsledku, jako chování fanoušků. Přišla vám podpora publika nějak v nepořádku?

Samozřejmě, že ne. Až ráno po návratu domů jsem něco četl na internetu, ale vůbec nechápu, co tím Skotové chtějí říct. Pokud jde o vyloučení hráče Kamary, pak bylo naprosto v pořádku a jestli u následného jásotu dětí někdo hledá rasismus, pak už mi to vážně přijde postavené na hlavu. Nevím, kam až tohle půjde, všechno to dění okolo fotbalu na britských ostrovech mi přijde mírně řečeno zvláštní.

Vy reprezentujete oddíl úpické Sparty. Jak to vlastně v klubu chodí, jsou u vás všichni sparťany nebo si za Úpici může klidně kopnout i slávista?

(usmívá se) Kdepak, nemáme u nás pouze sparťany. Někteří kluci fandí Bohemce, jiní Spartě, Slavii, ale všichni společně kopeme za naši úpickou Spartu. Já sám jsem třeba slávista, zrovna ve čtvrtek jsem se však vůbec nestyděl za to, že fandím Spartě na jejím stadionu. Beru to tak, že přeji českému týmu proti skotskému, fandil jsem naplno.

Nemáte už od dětí poptávku po dalších podobných výletech?

Zatím se nikdo neozval, ale společný trénink nás teprve čeká, tak třeba něco padne. V každém případě bych se nějakému dalšímu výletu za velkým fotbalem nebránil, pro všechny z nás to byl ve čtvrtek velký zážitek.