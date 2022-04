Zápas se nám vydařil, ačkoliv před ním panovaly trochu obavy z nepříjemného terénu, protože hodně pršelo. Lukavice má ve svém kádru kvalitní hráče a navíc se jedná o derby, ve kterém se soupeř vždycky dokáže vyhecovat ke kvalitnímu výkonu. Nám se naštěstí vydařil první poločas, ve které jsme vstřelili čtyři branky, a ve druhém poločase se zápas jen dohrával.

Vy jste předvedl fantastický výkon, když jste nasázel pět branek, jak byste se zhodnotil?

Zápas se mi povedl ve všech směrech. Těžil jsem z výborné práce spoluhráčů, kteří mě dostávali do vynikajících příležitostí a mně se naštěstí povedlo jejich práci zúročit a přetavit v branky.

Na svém kontě máte už 28 přesných zásahů a jednoznačně vládnete střelcům okresního přeboru, na jakém čísle se plánujete zastavit?

Doufám, že mi to tam bude padat jako doposud. Budu se snažit pomáhat týmu i jinak než góly, takže konkrétní počet branek, který bych chtěl docílit, nemám. Je důležitější, aby se dařilo ve zbytku soutěže týmu a sbírali jsme body na cestě za postupem.

Okresní fotbal: Jedlinský řádil v Lukavici. Při jasné výhře dal pět gólů!

Budete za pět gólů platit?

Pokladník Martin Hanyk mi tam určitě nějakou čárku za hattrick připíše, takže z toho bez placení nevyklouznu.

O víkendu jste gólem pomohl i A-týmu v krajském přeboru. Jak důležitá byla pro Spartak výhra v Libčanech?

Hodně důležitá. Po smolné porážce na hradecké Slavii a nepovedeném zápase proti Novému Bydžovu je to určitě vzpruha do dalších zápasů a snad nasbíráme další cenné body do tabulky.

Cíl áčka je záchrana v MIACOM Krajském přeboru, jaké ambice má rychnovské béčko?

Určitě bychom chtěli zabojovat o postup do krajské I. B třídy, ale do konce sezony zbývá ještě hodně kol a nechci nic zakřiknout. Máme mladý tým, který je doplněný o řadu velmi kvalitních fotbalistů. Jmenovitě bych chtěl vyzdvihnout našeho Paola Maldiniho – Davida Hanyka a Jardu Švarce, který mi připravil spoustu branek a jehož výkony jsou obdivuhodné. Myslím si, že když si všechno sedne, tak by se nám postup mohl povést. Jakub Jedlinský, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou.Zdroj: Petr Reichl

Proč nastupujete převážně za B-tým, když byste rozhodně svoji kvalitou měl na krajský přebor?

V áčku máme dva vysoce kvalitní útočníky, kteří se více hodí do našeho herního systému. Vyhovuje mi pozice žolíka, když můžu jít do unavené obrany a pomoci týmu nějakým golem, jako se mi to povedlo teď v Libčanech.

Máte nějaký fotbalový sen?

Vyloženě fotbalový sen nemám, chci, aby se v Rychnově hrál kvalitní fotbal. Bylo by super, kdyby se na Spartak jednou vrátila divize.

Jaký je váš oblíbený klub a proč?

Jednoznačně Slavia Praha. Jsem fanoušek odmalička, takže jsem zažil i horší časy, kdy jsme hráli o sestup, ale o to víc si užívám výkony a výsledky, které Slavie předvádí pod trenérem Trpišovským.

Hořický tým asi nemá tam nahoře někdo rád. Šlágr si podmanil produktivní Blažek

Největší zážitek spojený s fotbalem?

Asi zápas Slavie proti Seville, který jsem sledoval přímo v Edenu. Slavia dokázala v prodloužení otočit duel na 4:3 gólem Ibry Traorého v poslední minutě.

Co dělá Jakub Jedlinský, když zrovna nehraje fotbal?

Ve volném čase trávím hodně času s přítelkyní a jinak se snažím rekreačně věnovat i jiným sportům než fotbalu. Dále jezdím na ryby a samozřejmě rád posedím se spoluhráči a kamarády u pivka, kde poglosujeme o fotbálku.