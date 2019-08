Jeho někdejší spoluhráč se stal fotbalovým brankářem za 200 milionů. Tomáš Koubek přestoupil do bundesligového Augsburgu a Jiří Lindr, s nímž nynější český reprezentant působil ve dvojici v Hradci, má jasno, že mu obří suma nahrává.

„Němci obecně gólmany nekupují, vychovávají si je. Pro Tomáše je to záruka, že ho klub opravdu chce, že šanci dostane. Myslím, že i on sám to cítí,“ říká třiatřicetiletý Lindr, jenž v létě ukončil profesionální kariéru. Po angažmá v Ústí nad Labem bude hrát v královéhradeckém krajském přeboru a v pardubické akademii se bude starat o brankáře.

V Hradci jste spolu začínali v roce 2011. Bylo už tehdy vidět, že Koubek míří do reprezentace a do Bundesligy?

Talent, to byl, to určitě. Trenér Kotal si ho vytáhl brzy, on na tohle mel čich. Věděl, koho z mladých si má vybrat do áčka. Na Koubasovi bylo znát, že z něj může být hodně dobrý gólman. Potenciál je však jedna věc, pak se musí potvrdit. A to se jemu podařilo.

Proč se to povedlo?

Myslím, že je jeho kariéra dobře řízená. Pořád jde nahoru postupnými kroky. Z Hradce šel do Sparty, ale tam by tolik nechytal. Proto mu hodně pomohlo hostování v Liberci, kde ukázal kvalitu v lize i evropských pohárech. Do Sparty se pak vrátil v lepší pozici. Stejné je to v zahraničí: nejprve francouzská ligy, pak Bundesliga.

Když jste spolu byli v Hradci, vlastně jste se v bráně střídali. Jak nesl, když nechytal?

My máme vztah v pohodě - i nedávno jsme se potkali a dobře se pobavili. Jasně, vždycky chtěl chytat, ale nesl to dobře. Až na podzim 2014 se zabejčil. Na jaře totiž bylo v Česku mistrovství Evropy jedenadvacítek a on chtěl být jednička. Já jsem byl jednička, on chytal výborně v Převýšově a na jaře už byl v Hradci. Tehdy si uvědomil, že musí udělat trošku víc a myslím, že začal jeho růst.

Sebevědomí ale Tomášovi nikdy nechybělo, že?

Ne, to ne. Pomohlo mu, že jsme v Hradci vždycky hodně hráli s brankářem. Vyžadovalo se po něm, aby si věřil. Chyby se stanou, ale sebevědomí je polovina úspěchu gólmana.

Nyní přestupuje z francouzského Rennes do německého Augsburgu. Je to krok výš?

Pro mě rozhodně, je to dobrý krok. Bundesliga je kvalitnější soutěž než francouzská liga. Je víc sledovaná, Tomáš bude víc na očích.

Pomohl si i finančně.

Samozřejmě, nejde do Augsburgu z českého klubu, ale jako brankář, který pomohl Rennes do Evropské ligy a k vítězství ve Francouzském poháru. Jde tam jako gólman, který to zvládnulv těžké soutěži. To se projeví na pozici i penězích.

Může se posunout i do úplně elitního evropského klubu?

Proč ne? Myslím, že v Augsburgu bude mít dost práce, a když potvrdí formu z Rennes… Jirkovi Pavlenkovi se podařily dvě sezony v Brémách a hned se o něm mluví v souvislosti s kluby, jako je Barcelona.