Fotbaloví příznivci pozor! O víkendu přijede do Broumova stará garda pražské Sparty, kde sehraje exhibiční utkání proti východočeskému výběru, který složil bývalý hráč Slovanu Zdeněk Chládek. Ten tak stylově zakončí oslavy svých 50. narozenin. Duel bude mít výkop v sobotu od 16.30.

Garda Sparty Praha přijede na východ Čech v čele s legendou Jiřím Novotným. A jak nápad vznikl? „Minulý rok jsme se bohužel sešli na pohřbu bývalého spoluhráče a po konci zazněla věta, že by bylo dobré se sejít při veselejší události. A tak když se blížila moje "padesátka", řekl jsem si, že bych uspořádal nějaký zápas spojený s oslavou,“ přibližuje Chládek.

Areál se otevře už ve 14 hodin. „ Bude připraven program pro děti od zástupců Slovanky Broumov, která bude mít na starosti i kompletní občerstvení po celý den,“ říká Chládek a upozorňuje na jednu změnu „Pro diváky bude otevřen vchod u "starých" kabin. Vstup, který se používá nyní, bude pouze pro hráče obou týmů, hosty a pro pořadatele akce.“

Jak se vůbec podařilo dostat zvučný tým do Broumova? „Za starou gardou Sparty jezdím několikrát do roka, proto jsem se domluvil s Jirkou Novotným na sehrání utkání,“ pokračuje Chládek.

Ale zajímavá jména nebudou jen na soupisce letenského týmu. „Pokud mu to práce dovolí, přijede Jirka Lindr, rodák z Broumova a dlouholetá opora FC Hradec Králové. Pak třeba Daniel Zinke či Martin Ducháč,“ vyjmenovává Chládek.

A co by to bylo za oslavu bez rodiny? „Každý táta má sen kopnout si po boku syna, takže prvním hráčem výběru byl syn Filip a zahrajeme si spolu poprvé a asi i naposledy. Samozřejmě i bratr Roman a pak už byl výběr z každého fotbalového období, případně někdo s kým nás pojí velké přátelství,“ uzavírá Chládek.

close info Zdroj: pořadatel zoom_in Pozvánka.