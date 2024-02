K záchraně může pomoci zrekonstruovaný stadion i nové zázemí, věří kouč Hronova

Pouze jedenáct bodů nasbírali fotbalisté AFK Hronov během podzimní části v I. B třídě, to jim stačilo na předposlední třinácté místo. Trenér Jaroslav Rubeš má tak o cíli pro jaro jasno – zachránit nejnižší krajskou soutěž. Jak se na důležitou část chystají a co by mohlo být klíčem k úspěchu? O tom se zkušený kouč rozpovídal pro Deník.

Fotbalisté Hronova nastupují v I. B třídě. | Foto: AFK Hronov

Na podzimní výsledky se Hronovu rozhodně nekouká příliš dobře. Tři výhry, dvě remízy a osm proher není nijak lichotivá bilance „S podzimem spokojeni být rozhodně nemůžeme. Úvod soutěže nám nevyšel. Předznamenal to už první zápas a prohra ve Zdelově. V dalších utkáních jsme se spíše trápili a dlouho to s námi nevypadalo dobře. Až konec podzimu přinesl určitou naději do jara. Zlepšená hra v posledních kolech nám ukázala, že o záchranu ještě můžeme zabojovat,“ říká Rubeš. Za neuspokojivými výsledky mohla do značné míry stát i rotace v týmu. „V posledních dvou letech jsme hodně obměnili kádr,“ přiznává Rubeš. V zimní přípravě tak k žádným drastickým změnám nedojde. „Jaro odehrajeme s kluky, kteří u nás hráli i na podzim.“ Jaroslav Rubeš, trenér Hronova.Zdroj: AFK HronovHráči už makají na fyzické připravenosti. „Příprava začne v tomto týdnu. Kluci však nezahálejí ani přes zimu, hodně chodí do haly. Věřím, že kondičku již pilují a že až se postaví na váhu, bude to znát,“ usmívá se trenér. Hronov se během zimy na soustředění nechystá, ani nemusí. Domácí podmínky jsou ideální a mohly by pomoci při velké záchranné misi. „Již využíváme novou umělku, navíc od jara budeme hrát na zrekonstruovaném stadionu, těšíme se i na nové zázemí. Snad nám to pomůže k vyrovnanějším a kvalitnějším výkonům,“ přeje si Rubeš. Jeho tým v přípravě vyzve zajímavé soupeře z okolí. Nebude chybět ani lídr náchodského okresního přeboru. „Máme domluvené zápasy s mužstvy Sokol Provodov a TJ Velké Poříčí, jeden termín ještě zvažujeme,“ potvrzuje hronovský kouč. Podle jeho slov je jasné, že v klubu udělají vše, aby se zde i v příští sezoně hrála krajská soutěž. „Jednoznačně bychom rádi uhájili I. B třídu i pro další sezonu, ale bude to těžké. Jsme na sestupovém místě a každý zápas musíme odehrát s maximálním nasazením,“ má jasno Rubeš. A co by Hronov mělo ze sestupových vod vymanit? „Nemůžeme si dovolit hrát na efekt, musíme předvádět poctivý výkon hlavně do defenzivy, přesně takový nás přivedl v posledním kole k vítězství s Javornicí 9:0. Možná někteří viděli hodně hezkých gólů, mě však bavilo, jak mužstvo jako celek pracovalo dozadu. Když toto dokážeme opakovat, můžeme na jaře nasbírat dostatek bodů k záchraně,“ uzavírá Rubeš.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu