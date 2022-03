Za podzim útočník se zkušenostmi z pražské Sparty nasázel dvanáct branek. Během jara by tohle číslo minimálně rád zopakoval. A jaký je jeho nejpamátnější gól? „Dal jsem ho za reprezentaci, když mi bylo šestnáct let. Hráli jsme na turnaji v Anglii proti Portugalsku. Prohrávali jsme tehdy 0:4, ale já jsem snižoval na 1:4. Gól byl krásný. Udělal jsem jednoho nebo dva hráče a vystřelil jsem z dálky do šibenice. Ten gól si budu pamatovat na vždycky, udělal mi hroznou radost.“

A troufl by si i na Schickovu parádu z Eura. „Kdybych byl dobře najedený a napitý, tak bych z půlky asi do branky dokopl (směje se). Není to úplně moje záliba, ale když ta šance je, proč to nezkusit. Myslím si, že bych to zvládl.“

Zdroj: Deník