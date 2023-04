Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vybojoval naposledy druhé místo. | Foto: DENÍK/Petr Tomeš

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Královéhradecka, který se uskuteční 17. dubna v Háječku, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal nadstrážmistr Lukáš Novák, kapitán týmu Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.

Jaké máte ambice v turnaji?

Naše ambice? Bereme tento turnaj s velkým respektem k soupeřům. V loni jsme prohráli ve finále tak chceme zkusit navázat na naše poslední výkony a zkusit vyhrát (úsměv).

Logo týmu Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.Zdroj: archivTrénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Bohužel jsme neměli žádnou speciální přípravu. Ale hodně kluků se připravuje ve svých klubech. Hrajeme spolu už velice dlouho tak je to pro nás trochu i výhoda (úsměv).

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Myslím, že si spíše zakládáme na týmovém výkonu, ale pokud musím někoho zmínit byl by to asi nstržm. Michal Moravec ze stanice Broumov.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Mistr žákovské ligy RMSK Cidlina, mistr ligy dorost FK MLadá Boleslav, třetí místo ME hasičů a nebo druhé místo ve futsale ME hasičů.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Nefandím ani jednomu týmu, ale líbí se mi práce trenéra Trpišovského. Ale dávám spíše přednost Spartě a titul bych jí přál.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Pokud musím vybrat ze současné generace, tak je to pro mě jednoznačně Erling Haaland

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Těžká otázka (smích). Jsem fanouškem Realu Madrid, takže bych chtěl vidět naživo, jak můj Reálek vyprovodí Barcelonu pěknou nakladačkou na vlastní oči (úsměv). Čistě teoreticky pokud vyhrajeme (smích).