NÁCHODSKO - Fotbalisté TJ Dolany zajížděli v III. třídě Královéhradecka k dalšímu utkání na hřiště sendražického nováčka soutěže.

Sendražice - Dolany 3:1 (1:1).

Dolanští fotbalisté dobře začali, po pěkné akci kapitána Honzy Pádra šli do vedení. Domácím se podařilo vyrovnat v poslední vteřině první půle ranou z přímého kopu. Po změně stran se Sendražice ujaly vedení. „Byla to trochu sporná situace, každopádně jsme nepokryli protihráče,“ nechal se slyšet dolanský kouč Pavel Martínek. Domácí pak přidali ještě jednu branku. Dolany mohly utkání zdramatizovat, neproměnily však pokutový kop a na další bodový zisk tak čekají minimálně do soboty 29. října, kdy v domácím prostředí přivítají od 16 hodin Slavoj Skřivany.

Branky: Hopko, Hlavatý, Hanuš - Pádr.



Sestava Dolan: Stehlík - Vondra, Kořínek, Cejnar, Měšťan - Růta, Syrovátka, Pádr, Dax, Novotný - Jalovičár.



Výsledky dalších zápasů: Dobřenice - Předměřice B 0:5, Skřivany - Kosičky B 3:2, Prasek - Lhota p.L. B 2:0, Černilov B - Malšova Lhota 1:1, Lovčice - Libřice 2:1, Nové Město - Kobylice B 5:3.