Náchodsko - Kam za fotbalem na Náchodku.

Ilustrační. | Foto: Zdeněk Majer

DIVIZE – Ne, 16.30: H. Měcholupy – Náchod A.

KRAJSKÝ PŘEBOR – So, 16.30: Jičín – Broumov. Ne, 16.30: Police n. Met. A – Kunčice; Rychnov n. Kn. – Náchod B; Česká Skalice – Přepychy.

I. A TŘÍDA - So, 16.30: Libčany – Č. Kostelec A. Ne, 16.30: Jaroměř – Třebechovice.

I. B TŘÍDA – So, 16.30: Babí – Předměřice; Albrechtice – Nové Město nad Metují A.

OKRESNÍ PŘEBOR, SEVER – So, 16.30: Meziměstí – Hejtmánkovice; Teplice n. M. A – Stárkov. Ne, 16.00: Božanov – Martínkovice. Ne, 16.30: Machov – Police n. M. B. JIH – So, 16.30: Jaroměř B – Hronov; Mezilesí – V. Poříčí A. Ne, 16.30: Provodov – Č. Kostelec B; V. Jesenice – N. Město B.

OKRESNÍ SOUTĚŽ – So, 15.00: Otovice – Heřmánkovice. So, 16.00: Zábrodí – V. Poříčí B. Ne, 15.00: Teplice n. M. B – Ruprechtice.



FUTSAL FIFA – So, 9.00 až 11.35: Hřiště Skršice (Skršice – V. Petrovice, Jasenná – Vernéřovice. Hřiště Zbečník (Zbečník B, V. Dřevíč, Žďárky B, Ř. Lhota). Hřiště Vamberk (Vamberk, Žďárky A, Dobruška, Zbečník A).

HORSKÁ LIGA, Ne 13 až 15.35: Hřiště Česká Čermná (Střelci Lipí, Havrda Č. Čermná, Triker Borová, Sokol Borová). Hřiště Lipí: Inter Lipí, Starci Lipí, Fialky Branka, FC Branka.