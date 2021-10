Poprvé ztratili bod, přesto vyhráli. Fotbalisté Nového Bydžova dál suverénně vedou krajský přebor, přestože v souboji podzimu na hřišti hradecké Slavie, ambiciózního týmu, jenž se rovněž netají postupovými ambicemi do divize, poprvé v letošní sezoně nevyhráli v základní hrací době. Zápas v Orlické Kotlině skončil před 370 diváky 2:2 a následný rozstřel vyzněl v poměru 4:2 pro Bydžovské, kteří jsou se ziskem 38 bodů v čele tabulky a mají náskok šesti bodů na druhou Slavii, o skóre třetí je Jaroměř.

KRAJSKÝ PŘEBOR: SLÁVISTÉ ZASPALI PŮLI

Ostře sledovaný duel krajského přeboru přinesl dva rozdílné poločasy. V tom prvním byl herně i střelecky lepší Nový Bydžov. Už ve 4. minutě Nikolas Bekera zblízka dorazil rychlý brejk, který odtáhl Jakub Novák. A po půlhodině se Štěpán Blažek prosadil na přední tyči po rohovém kopu.

„V prvním poločase jsme byli lepší, vyšla nám jedna standardní situace a jedna brejková. Po změně stran jsme trochu odešli. Domácí snížili také ze standardky a do konce zápasu jsme byli rádi, že jsme dostali jen jednu branku,“ přiznal po utkání bydžovský trenér Petr Průcha.

Ve druhém poločase slávisté zlepšili pohyb i agresivitu a na smazání dvougólového manka jim po hodině hry stačilo šest minut. Nejprve v 60. minutě se Michal Strasser trefil hlavou pod břevno po rohu Daniela Krotila a následně Jiří Pečenka proměnil penaltu po faulu na agilního Krotila. „Je to škoda. V první půli jsme vůbec nebyli aktivní, náš pohyb byl nulový,“ poukázal záložník Daniel Krotil.

„Ve druhém poločase jsme naopak hráli skvěle. Měli jsme tam i šance na to, abychom zápas vyhráli. Navíc nás mrzí prohraný rozstřel,“ dodal zklamaně nejlepší hráč Slavie.

Rozstřel ze značky pokutového kopu zvládli lépe (4:2) Bydžovští, na jejichž straně panovala spokojenost. „Musíme uznat, že remíza 2:2 je spravedlivá a ten bod navíc z rozstřelu je pro nás bonus,“ dodal Petr Průcha.

Šlágr kola provázely pochopitelně emoce, které vystřelily po penaltovém zákroku, který tak posoudil rozhodčí Jan Beneš, a nervozita trvala až do konce duelu. „Hráče jsem ani uklidňovat nemusel, to spíš museli držet mě. Ale tohle k takovým zápasům patří,“ usmíval se kouč Petr Průcha a dodal: „Klukům děkuji za to, že vypjatý zápas takhle zvládli.“

I. A TŘÍDA: JÍZDA SOLNICE SKONČILA

Také magnet I. A třídy mezi fotbalisty v tabulce druhé České Skalice a vedoucí Solnice rozhodl penaltový rozstřel, který ovládli domácí v poměru 5:3. V normální hrací době utkání skončilo bez branek.

„Šlágr kola nepřinesl žádné brankové hody, jak jsou na ně fanoušci Solnice asi zvyklí. Oba týmy byly na zápas dobře připraveny a na hřišti to bylo vidět. Rozuzlení přinesl až penaltový rozstřel,“ řekl k zápasu Marek Vik, vedoucí mužstva domácích, v jejichž dresu vychytal proti lídrovi čisté konto Aleš Jakl. „Moc děkujeme veteránu Jaklovi, který v brance zaskočil za oba naše zraněné gólmany,“ chválil Vik.

Solničtí dál vedou tabulku o pět bodů před svým penaltovým přemožitelem, ale stejně jako Nový Bydžov ve 13. zápase v krajském přeboru i oni ukončili ve 12. utkání parádní jízdu bez ztráty bodu. „Vyrovnaný zápas, ve kterém měly navrch obrany obou týmů. Dnes se nám nedařilo. Vázla kombinace a dopředu jsme nebyli schopni nic vymyslet. Domácím gratuluji k bodu navíc z penaltové loterie," uvedl Pavel Potužník, trenér Solnice.

V druhé nejvyšší krajské soutěži se střelecky utrhlo Týniště nad Orlicí, které doma zničilo Velké Poříčí 12:0! Hattricky zaznamenali Radek Kollár a Tomáš Voda. Autoři: František Ježek, Jiří Tůma