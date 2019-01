Náchodsko – Své úvodní kolo nové sezony má za sebou fotbalový Veba Okresní přebor mužů.

V SOUBOJI rezervních týmů Červeného Kostelce (v pruhovaném) a Police nad Metují se radovali hosté z Police. | Foto: Zdeněk Majer

Teplice nad Metují – Babí 0:6

Babí bylo ve všech směrech lepším týmem a po zásluze si z Teplic přiváží tři body. V prvním poločase hosté domácím nasázeli tři branky, i když ve všech případech v nich sehrálo svou roli štěstí. To Tepličtí naopak své příležitosti využít nedokázali a po změně stran za to opět pykali. Další dvě osobních chyby teplické defenzivy znamenaly brzké odskočení ve skóre na 0:5 a bylo prakticky po zápase. Babí do konce utkání stihlo dát ještě jednu branku a zápas tak zaokrouhlilo na tenisového kanára.

Fakta – branky: Voborník 3, David, Roztočil, Novák. Rozhodčí: Josef Panny. ŽK: 0:0. Diváci: 30. Poločas: 0:3.

Hejtmánkovice – Heřmánk. 7:0

Od první minuty nebylo pochyb o tom, kdo bude utkání vládnout. Domácí kromě sedmi branek nevyužili ještě spoustu dalších příležitostí, takže porážka 0:7 je pro Heřmánkovice ještě milosrdná.

Fakta – branky: Daniel Prokeš 2, Tomáš Gago, Miroslav Harasevič, Václav Harasevič, Jiří Holub, Ondřej Jirman. Rozhodčí: OFS Trutnov. ŽK: 1:2. Diváci: 68. Poločas: 3:0.

Broumov B – Jaroměř B 4:3

Domácí slaví těžké tři body. „Jaroměř bude podle mého štikou soutěže. Ti nás honili jak nadmuté kozy. Jsou to tři body s velice dobrým soupeřem," nechal se po utkání slyšet vedoucí broumovského mužstva Jan Kuchta. Vstup do utkání měli lepší hosté, kteří se také ujali zaslouženého vedení. To se sice domácím podařilo smazat, jenže ještě do poločasu si vzala Jaroměř vedení zpět. Po změně stran se už začali prosazovat výrazněji i domácí a třemi góly skóre otočili na 4:2. Jaroměřská rezerva už jen těsně před koncem korigovala na konečných 4:3.

Fakta – branky: Čihák 2, Hanzlík 2 – Ameti, Seifert, Ulrych. Rozhodčí: Petr Šolc, Michal Vaníček, Jan Šulc. ŽK: 2:6. Diváci: 100. Poločas: 1:2.

Dolany – Velichovky 2:2

Vyrovnané utkání dobré kvality skončilo zaslouženou dělbou bodů, když hosté vyrovnávali na konečných 2:2 pět minut před koncem utkání. Do samotného zápasu vstoupili lépe domácí, kteří šli do jednobrankového náskoku, ten však Velichovky ještě do poločasu smazaly. Domácí šli v utkání ještě jednou do vedení, ale ani tentokrát ho neudrželi, a tak se v Dolanech v souboji dvou nováčků zrodila remíza. Do rámce kvalitního utkání zapadli svým dobrým výkonem také rozhodčí.

Fakta – branky: Náhlík, Všetečka – Dyrc, Karel. Rozhodčí: Michal Vaníček, Erik Berger, Miloš Hofman ml. ŽK: 2:1. Diváci: 50. Poločas: 1:1.

Stárkov – Velké Poříčí 0:3

V souboji domácího nováčka, který se vrátil do přeboru postupem z okresní soutěže, a aspiranta na přední příčky, se v první půli hrála zcela vyrovnaná partie. Obě mužstva si vytvořila po třech vyložených příležitostech, bezbrankové skóre se ale v první půli neměnilo. Utkání zlomila 65. minuta, kdy hosté dostali výhodu pokutového kopu, kterou se štěstím proměnili. Ihned po penaltě se nechal jeden z domácích hráčů vyloučit, což byla voda na mlýn favorita, který dalšími dvěma zásahy pečetil své vítězství.

Fakta – branky: Martin Petr, Michal Vít, Petr Závada. Rozhodčí: Petr Šolc, Martin Pálka. ŽK: 0:0. ČK: 1:0. Diváci: 70. Poločas: 0:0.

Č. Kostelec B – Police n. M. B 1:2

Souboj rezervních týmů nabídl vyrovnaný fotbal. V prvním poločase byli mírně aktivnější hosté, kteří ale paradoxně inkasovali jako první. Po čtvrt hodině hry domácí centrovali a Poličtí si dali vlastní gól – 1:0. Z vedení se však Kostelec radoval jen asi deset minut, to sudí nařídil proti domácím pokutový kop a bylo srovnáno – 1:1. Zbytek poločasu už branku nepřinesl. Pět minut po změně stran měli výbornou šanci domácí, jenže nedali a hned z protiútoku šli hosté do vedení – 1:2. Zbytek zápasu už byl vyrovnaný, v závěrečných pěti minutách se domácí ve dvou případech dožadovali pokutového kopu za hraní rukou, ani v jednom případě však rozhodčí jejich přání nevyslyšel. Tři body si tak připisují hosté z Police.

Fakta – branky: Svoboda – Hejnyš, Hečko. Rozhodčí: Martin Pálka, Pavel Lokvenc st., Michal Müller. ŽK: 4:3. Diváci: 85. Poločas: 1:1.

Mezilesí – Velká Jesenice 2:2

Před solidní diváckou kulisou vykročili hráči Mezilesí s odhodláním získat doma první mistrovské body. Toto odhodlání začali naplňovat v 7. min., kdy byla po faulu hostujícího obránce nařízena penalta. K ní se postavil Pavel Škoda a nekompromisně zavěsil – 1:0. Hosté se však nevzdávali. Po faulu na polovině hřiště a rychlé rozehrávce srovnali Čermákem na 1:1. Za tohoto výsledku se šlo do kabin. Po odpískání začátku druhé poloviny hosté rychlou kombinací středem hřiště zaskočili domácí obranu a Čermák zakončoval podél vyběhnutého gólmana Krecla – 1:2. V 52. min. byl po sražení pronikajícího Jana Vítka, který by šel sám na branku, vyloučen hráč hostí. V 62. min. se domácí hrající přesilovku dočkali vyrovnání, kdy agilně hrající Pavel Škoda šel do vzdušného souboje s brankářem hostí, ten míč upustil a Škoda pohodlně zasunul do sítě. Konec utkání se ještě nesl ve znamení několika šancí na obou stranách, ale skóre se už neměnilo.

Fakta – branky: Pavel Škoda 2 – Jan Čermák 2. Rozhodčí: Martin Záliš, Antonín Vancl. ŽK: 1:2. ČK: 0:1. Diváci: 80. Poločas: 1:1.

Meziměstí – Česká Skalice 3:3

Domácí během prvních pěti minut měli pět gólových šancí, jenže proměnili jen tu první a nedokázali přidat druhý gól. Pak se hosté ze Skalice začali zvedat a povedeným přímým kopem těsně před přestávkou srovnali na 1:1. Po přestávce pak hosté dokonali dvěma góly obrat na 1:3, ale za další čtyři minuty už bylo opět srovnáno – 3:3. Ve zbytku utkání se už ani jedno z mužstev gólově neprosadilo.

Fakta – branky: Krejčí, Šolc, Šprinc – Goll, Mertlík, Železov. Rozhodčí: Michal Šedivý, Jan Gieci. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 1:1. (mr, db)

1. Hejtmánkovice 1 1 0 0 7:0 3

2. Babí 1 1 0 0 6:0 3

3. Velké Poříčí 1 1 0 0 3:0 3

4. Broumov B 1 1 0 0 4:3 3

5. Police n. Met. B 1 1 0 0 2:1 3

6. – 7. Meziměstí 1 0 1 0 3:3 1

6. – 7. Č. Skalice 1 0 1 0 3:3 1

8. – 11. Dolany 1 0 1 0 2:2 1

8. – 11. Mezilesí 1 0 1 0 2:2 1

8. – 11. V. Jesenice 1 0 1 0 2:2 1

8. – 11. Velichovky 1 0 1 0 2:2 1

12. Jaroměř B 1 0 0 1 3:4 0

13. Červ. Kostelec B 1 0 0 1 1:2 0

14. Stárkov 1 0 0 1 0:3 0

15. Teplice n. Met. 1 0 0 1 0:6 0

16. Heřmánkovice 1 0 0 1 0:7 0