Náchodsko - Úvodní jarní kolo měl o víkendu na programu fotbalový Jopeco okresní přebor mužů. Ze sedmi utkání se ale nakonec odehrály jen čtyři, zbylé tři byly kvůli nezpůsobilým terénům odloženy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

MACHOV – HRONOV 4:2

Machovu umělá tráva evidentně vyhovuje. Před týdnem v Náchodě přehrál Zábrodí a nyní v Novém Městě nad Metují porazil favorizovaný Hronov.

Na první gól zápasu se v Novém Městě nad Metují čekalo půl hodiny, když se střelecky prosadil hostující Martinec. Hronov si schoval svou gólovou odpověď až na závěr první půle, na poločasových 1:1 srovnával na jaře produktivní Pylyp. O osudu zápasu rozhodla čtvrt hodina mezi 60. a 75. minutou, kdy Machov zasadil Hronovu tři gólové údery. Nejprve se podruhé v utkání prosadil Martinec, o deset minut později zvyšoval na 3:1 Středa a čtvrt hodiny před koncem dával už na rozdíl tří branek Zima. Hosté z Hronova stihli v závěru už jen korigovat. Na konečných 4:2 upravoval znovu Pylyp, jenž ve dvou jarních zápasech dával už svou čtvrtou branku.

Fakta – branky: 29. a 60. Martinec, 70. Středa, 75. Zima – 45. a 82. Pylyp. Rozhodčí: Saučuk – Vacek, Balcar. ŽK: 2:0. Diváci: 30. Poločas: 1:1.



MEZILESÍ – DOLANY 4:2

Utkání hrané kvůli počasí na umělé trávě v Dobrušce zahájili lépe hosté. V 10. minutě využil příležitost trestného kopu z hranice pokutového území nestárnoucí Tokár a zaskočil Krecla v brance Mezilesí – 0:1. Domácí se poté oklepali z počáteční nervozity, zvýšili pohyb a přišly i šance. Po jedné z nich se ve skrumáži nejlépe orientoval Maixner a střelou pod břevno vyrovnal na 1:1. Po dalším závaru před brankou hostí doklepával domácí Jakub Škoda na 2:1. Nato přišly velké chvíle navrátilce do sestavy Pavla Škody. Ve 38. minutě se dostal po přihrávce od Králíčka do brejku a své sólo proměnil – 3:1. Dvě minuty poté jako přes kopírák opět dokončil svůj samostatný průnik a prostřelil Fähnricha v brance Dolan – 4:1. Po přestávce domácí prostřídali a na jejich hře se to negativně projevilo. Hosté vycítili šanci, přidali a ze své aktivity vytěžili v 62. minutě pokutový kop. Exekuci si vzal na starosti Kulang a ač se po míči Krecl natahoval seč mohl, ten přesto skončil v domácí brance – 4:2. Hosté měli ke konci více ze hry, ale k další změně již nedošlo. Domácí tak berou hlavně díky povedené první půli zasloužené tři body.

Fakta – branky: 26. Maixner, 31., 38. a 40. P. Škoda – 10. Tokar, 60. Kulang (z pen.). Rozhodčí: Riabec – Hampl, Prokeš. ŽK: 0:2. Diváci: 35. Poločas: 4:1.



ZÁBRODÍ – V. JESENICE 1:4

V první půli se domácí fotbalisté snažili držet krok s favorizovanou Velkou Jesenicí, a to se jim více než dařilo. Dokonce šli ve 29. minutě po brance Rosy, který využil chybu hostujícího brankáře, do vedení. Z něj se však radovali jen devět minut, na poločasových 1:1 srovnával Paďour. Po změně stran hosté zatopili pod kotlem a domácí nestíhali. V 65. minutě převážil misky vah na stranu Velké Jesenice Lelek a o tři minuty později definitivně zlomil odpor domácích Cohorna. Krátce předtím se navíc Zábrodí připravilo o vyrovnávací trefu, kterou odmítl výborným zákrokem hostující brankář Palasman. Na konečných 1:4 upravoval těsně před závěrečným hvizdem Paďour.

Fakta – branky: 29. Rosa – 38. a 89. Paďour, 65. Lelek, 68. Cohorna. Rozhodčí: Bárta – Prušinovský, Vaněk. ŽK: 2:1. Diváci: 32. Poločas: 1:1.



V. POŘÍČÍ B – VELICHOVKY 1:0

Jarní premiéra obou celků se odehrála na umělé trávě v Novém Městě nad Metují. V prvním poločase mělo „domácí“ Velké Poříčí mírnou převahu, ale gól nedalo. Ve druhém poločase se hra přelévala z jedné strany na druhou, na gól si ale hrstka diváků musela počkat až do 70. minuty, kdy se po akci Danihela prosadil Son – 1:0. Poříčí mělo ve zbytku utkání i další slibné šance, ale gól už nedalo. S blížícím se závěrem se snažily Velichovky aspoň vyrovnat, to se jim však nepovedlo.

Fakta – branka: 65. Son. Rozhodčí: Krejska – Tůma, Bareš. ŽK: 2:2. Diváci: 40. Poločas: 0:0.

Zápasy Teplice nad Metují – Červený Kostelec B, Stárkov – Babí a Hejtmánkovice – Meziměstí byly odloženy.



1. Hejtmánkovice 11 9 1 1 41:16 28

2. Hronov 13 7 3 3 60:34 24

3. Velké Poříčí B 13 6 5 2 34:18 23

4. Meziměstí 12 6 5 1 33:18 23

5. Č. Kostelec B 13 7 1 5 36:26 22

6. Babí 11 6 3 2 28:14 21

7. Teplice n. Met. 12 6 2 4 33:30 20

8. Mezilesí 14 6 0 8 22:52 18

9. Velká Jesenice 13 5 2 6 26:25 17

10. Velichovky 14 5 2 7 18:22 17

11. Machov 14 5 0 9 32:36 15

12. Dolany 13 3 2 8 25:45 11

13. Zábrodí 13 3 1 9 20:41 10

14. Stárkov 12 0 3 9 9:40 3