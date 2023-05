Týden co týden Deník oslovuje Kanonýry víkendu. Dalším do party je náchodský Matěj Jahoda…

Utkání jsme odehráli s přehledem, každý hráč plnil svoji funkci na hřišti a výsledek tomu odpovídá.

Vy jste stihl během 38 minut první půle vstřelit hattrick…

Ano, do poločasu se mi podařilo vstřelit hattrick, díky skvělé práci kluků, kteří mi góly připravili. Mojí povinností bylo míče uklízet do brány.

O poločase jste střídal, byli jste tak s trenéry domluveni už před zápasem?

Byli. Už předem mi bylo řečeno, že budu hrát poločas. Co se týče mého názoru, je to tak správně, protože je důležité, aby primárně hráli kluci, kteří chodí za béčko pravidelně.

V pondělí už jste hrál v krajském přeboru v Dobrušce, kde jste otevíral skóre. Nakonec jste však prohráli na penalty, proč?

Nejprve bych řekl, že jsem moc rád, že se mi podařilo skórovat. Ohledně prohry není třeba ztrácet naději, prohrát se může vždycky, a proto máme o to větší motivaci začít ještě více tvrdě pracovat, s čímž přijdou i dobré výsledky.

Na jaře Solnice ztratila víc bodů než za celý podzim, čím si to vysvětlujete?

Body ztrácíme úplně zbytečným stylem. Na hřišti nám všechno funguje skvěle, jen nám chybí finální fáze a branky. Je třeba se na to při tréninku více zaměřit, pak se začne vyhrávat jako na podzim.

Stále jste v čele tabulky, ale hradecká Slavia se nepříjemně přiblížila, jak těžké bude vedení udržet?

Je skvělý pocit vést tabulku krajského přeboru jako nováček, ale mě osobně tabulka nezajímá. Nejdůležitější je se soustředit na každý zápas, který přijde, a dohrát soutěž naplno až do konce.

O víkendu doma hostíte Červený Kostelec, v zápase budete jasným favoritem, co od soupeře očekáváte?

Červený Kostelec bude určitě tlačit a bude chtít být dominantnějším týmem na hřišti. Ale já věřím, že budeme dobře připravení, dokážeme domácí zápas vyhrát a připíšeme si tři body do tabulky.

Ondřej Tobiška.Zdroj: Eva Šebová

Je vám teprve 18 let, působil jste v mládeži FC Hradec Králové, co vám to do života dalo?

Spoustu nových poznatků. Začínal jsem si postupem času uvědomovat, že na hodně věcí si budu muset vystačit sám a postarat se o sebe. Z fotbalové stránky mi dal tým FC Hradec Králové hodně zkušeností, za to děkuji hlavně trenérům, kteří mě výborně vedli.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Do budoucna bych chtěl hrát určitě ve vyšší lize, než hraji doteď. Věřím, že se mi to podaří, a udělám vše proto, abych byl tam, kde chci být.

Jaký je váš nejlepší fotbalový okamžik?

Žádný vyloženě nemám. Každý zápas a trénink je pro mě fotbalovým okamžikem a věřím, že ten opravdový, velký, na mě ještě čeká.

Mluví se v solnické kabině o postupu do divize?

Mluví se o tom dost, jak v kabině, tak i mimo fotbal. Já osobně to cítím tak, že v divizi bychom hráli dobrý fotbal, a doufám, že to přijde.

Kdo letos vyhraje titul v první lize?

Já věřím Slavii.