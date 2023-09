Mladíkům ze Slovenska zazpíval kanár. Češi na Ježek Cupu drží první příčku

To byla střelnice. Čeští reprezentanti do osmnácti let navázali na úvodní duel Ježek Cupu a v Červeném Kostelci nedali šanci ani druhému soupeři v turnaji. Ve federálním derby rozstříleli Slovensko 6:0 a před závěrečným hracím dnem prestižního turnaje vedou tabulku se šesti body a skóre 9:0. V neděli tým kouče Aleše Křečka vyzve mladíky ze Spojených států amerických.

Čeští fotbalisté do 18 let si se soupeřem ze Slovenska nebrali servítky. Porazili jej vysoko 6:0! | Foto: fotbal.cz