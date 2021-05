Zahrál si druhou i třetí ligu. Největší stopu zanechal v Živanicích, kde mu tamní klub přirostl k srdci. S fotbalem Radek Gorol začínal v Josefově. Teď chce pomoci Jaroměři k návratu do krajského přeboru.

V kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Komu přesně jsem dal svůj první gól, si nepamatuji, ale s fotbalem jsem začínal v pěti letech ve Slavoji Josefov, kde jsem i bydlel.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

Ani nejsem tak hrdý, ale spíš jsem rád, že mě tato hra baví od malička až doteď. Snad ještě nějaký roky hrát budu. Jsem rád, že jsem si u nás zkusil fotbal ve druhé a třetí lize. Pote jsem si zahrál pohárové zápasy proti ligovým soupeřům. Celkově to jsou zážitky, na které člověk nezapomene, ať to byly vítězství nebo porážky. Poznal jsem nové lidi, kamarády, pěkné stadiony.

S jakým známým hráčem jste si zahrál nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Ze známých hráčů na mé straně jsem si zahrál s Markem Kuličem, David Langerem z Liberce, Ondrou Herzánem, posledně jmenovaného Ondru, toho jsem bral jako staršího bratra. Potkali jsme se v Živanicích, hráli jsme spolu v záloze, musím říct, že jsme si spolu hodně rozuměli na hřišti i mimo něj. Jsem nesmírně rád za to, ze jsem si sním mohl zahrát. Super člověk, hráč, kamarád. Vážím si každého spoluhráče, ale on je pro mě něco extra.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Nejvíce mě pobavilo, když jsme s Živanicemi v roce 2009 dokázali vyřadit v poháru ligovou Mladou Boleslav. Byl to asi největší fotbalový úspěch. Proč mě to pobavilo? Protože nikdo nevěřil, že se nám to povede a my jsme to dokázali. Obrovský úspěch a zábava.

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Byl jsem hráčem Živanic, ten pocit jsem měl vícekrát. Taky jsem hrál v zápase Živanice proti Vyšehradu, ten duel se nedávno řešil v televizi. Myslím, že soupeř hrál v té době dobře. Rozhodně nepotřeboval, aby mu někdo pomáhal, navíc to bylo hrozně viditelné. Přeji si, aby se fotbal očistil, ale je jasné, že kluky čeká těžká práce, aby se jméno fotbalu očistilo. Není to práce na měsíc, ale fandím tomu.

Nyní se nehraje kvůli covidu. Jak se udržujete v kondici?

Dvakrát do týdne si jdu zaběhat, řídím se svým pocitem. Trošku mě demotivuje, že nevidím žádné světlo na konci tunelu v podobě mistrovských zápasů. Někdy se musím hodně přemlouvat, abych si šel zaběhat, ale vím moc dobře, že bez toho by to nešlo. Běhání navíc není vše, potřebujete běhat i s míčem, dělat technické a taktické věci se spoluhráči na hřišti. To nám situace, která tady posledních několik měsíců byla, vzala. Věřím, že se teď rychle vše vrátí do normálu.

Přibral jste nějaká kila od posledního mistrovského zápasu?

S tím naštěstí nemám žádný problém. Moje tělo asi neumí přibírat (směje se). Spíše však jde o to, že i sám se musím hlídat, jelikož si dobře uvědomuji, že nebyly tréninky, takže se nejde jenom cpát, když vím, že bych to pak nevyběhal. Kila se dávají určitě těžko dolů.

Jaké máte další ambice coby hráč a hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

V hlavě se mi samozřejmě honí, co bude dál, jestli bych měl na to trénovat. Nebo jestli bych chtěl dělat něco jiného v klubu, ale upřímně to nijak neplánuji. Spíš se rozhodnu až skončím se svoji hráčskou kariérou. Zatím jsem rád, že mi drží zdraví a netrápí mě žádná zranění. Jsem rád, že pořád můžu hrát svůj milovaný fotbal.