Tím nejvíce navštíveným by mělo být sobotní derby náchodského okresu mezi Červeným Kostelcem a Jaroměří. Domácí klub totiž v rámci tohoto utkání slavnostně otevírá zrekonstruovaný stadion.

A bude to velkolepé. Stačí se podívat na bohatý program. Hitem a zároveň předkrmem mistrovského duelu bude souboj domácí staré gardy s All star teamem, jehož soupiska bude plná hvězdných jmen.

Do Červeného Kostelce by měli zavítat Poborský, Suchopárek, Bejbl, Lokvenc, Ulich, Holoubek, Jukl, Piták, Šmarda, Podhajský, Holub či Kouba. Speciálními hosty pak budou zpěvák a herec Vojtěch Dyk, biatlonista Ondřej Moravec, šipkař Karel Sedláček a asistent trenéra reprezentace Jiří Chytrý.

Kam na fotbal v Královéhradeckém kraji

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, skupina B – neděle 10.15: FC Hradec Králové B – Ml. Boleslav B (hř. Slavia HK), Chlumec n. C. – Most-Souš.

DIVIZE, skupina C – sobota 17.00: Náchod – Vysoké Mýto. Neděle 17.00: Hlinsko – Nový Bydžov, Dvůr Králové n. L. – Dobrovice, Turnov – Trutnov.

KRAJSKÝ PŘEBOR – sobota 10.15: Vysoká n. L. – Solnice. Sobota 17.00: Kostelec n. O. – Slavia HK, Dobruška – Jičín. Sobota 17.30: Červený Kostelec – Jaroměř. Neděle 14.00: Chlumec n. C. B – Vrchlabí. Neděle 17.00: Třebeš – Týniště n. O., Police n. M. – Libčany, Rychnov n. K. – Hořice.

I. A TŘÍDA – sobota 17.00: Roudnice – Stěžery, Miletín – Třebeš B, Kunčice – Trutnov B, Sobotka – Třebechovice. Neděle 17.00: Náchod B – Nový HK, Železnice – Lázně Bělohrad, Broumov – Nové Město n. Metují, Česká Skalice – Lokomotiva HK.

I. B TŘÍDA, skupina A – sobota 17.00: Vrchlabí B – Nepolisy, Nový Bydžov B – Stará Paka (hř. Hlušice), Rudník – Skřivany, Dolní Kalná – Jičín B, Úpice – Kosičky. Neděle 17.00: Nová Paka – Kobylice, Kopidlno – Dvůr Králové n. L. B.

I. B TŘÍDA, skupina B – sobota 14.00: Meziměstí – Malšovice. Sobota 17.00: Zdelov – Opočno, Malšova Lhota – České Meziříčí, Javornice – Předměřice n. L., Vamberk – Slavia HK. Neděle 17.00: Lípa n. O. – Hronov, Velichovky – Černilov.