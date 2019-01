Náchod – Další domácí utkání mají před sebou divizní fotbalisté Náchoda, kteří v posledních týdnech procházejí herní i výsledkovou krizí.

DIVIZNÍ fotbalisté Náchoda (v modrém) před týdnem prohráli v Jablonci nad Jizerou, v sobotu mohou své zaváhání napravit doma s Pěnčínem-Turnovem. | Foto: Zdeněk Majer

So, 16.30: FK Náchod (13. místo, 4 body) – FK Pěnčín-Turnov (5. místo, 11 bodů)

Po Železném Brodu a Jablonci nad Jizerou čeká náchodské fotbalisty další soupeř z podhůří Krkonoš.

Pěnčín-Turnov přitom letošní sezonu rozehrál více než slibně, a zvláště v domácím prostředí poctivě sbírá důležité bodíky. V úvodním kole Pěnčín doma přehrál 3:1 Železný Brod, ve třetím kole porazil 2:0 Vysoké Mýto a hned v tom následujícím doma rozdrtil Ústí nad Orlicí 4:1. Před týdnem pak doma uhrál se Svitavami remízu 3:3. Z Jablonce nad Jizerou, kde Náchod před týdnem prohrál 1:2, navíc Pěnčín-Turnov přivezl bod za remízu 1:1. I díky této skvělé bilanci figuruje na rozdíl od svého sobotního soupeře v klidných vodách tabulky.

„Je pravda, že začátek měli dobrý, ale nyní mají trochu sestupnou tendenci, čehož bychom rádi využili," říká náchodský trenér Radovan Hromádko. Náchodský lodivod si zároveň myslí, že tento soupeř by domácím mohl vyhovovat. „Nemyslím si, že to bude nějaká divočina. Mají tam zkušené Papouška a Janů, kolem kterých se to všechno točí," zmiňuje klíčové osobnosti soupeře Hromádko.

Podle náchodského trenéra si budou muset jeho svěřenci pohlídat hlavně zbytečné fauly, protože právě Papoušek je exekucí standardních situací vyhlášený.

A koho vyšle do boje domácí trenér? „Zatím ještě nejsem rozmyšlen, k dispozici bychom opět měli mít Srkala, který ale má ještě v pátek futsal, takže uvidím, jestli ho tam zapracuji. Jinak nijak experimentovat nebudu, spíše se vrátíme k něčemu, co se nám osvědčilo," nepřímo naznačuje možné složení týmu náchodský trenér. (mr)