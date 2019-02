Pardubice, Náchod – Naděje na záchranu se po porážce v Pardubicích posunula pro divizní fotbalisty Náchoda do oblasti teorie.

SMOLNÉ utkání odehrál v Pardubicích náchodský záložník Tomáš Petr (v tmavém), který se během utkání dostal do několika vyložených šancí, žádnou však proměnit nedokázal. | Foto: Zdeněk Majer

Pardubice B – Náchod 3:1 (1:1)

Důležité utkání na hřišti pardubické rezervy začali Náchodští opatrně a úvodní minuty patřily domácím. Ti svůj první střelecký pokus z 5. min. posílají daleko vedle Kobosovy branky, další jejich příležitost zastavuje asistent rozhodčího. V 8. min. se poprvé připomněli i hosté. Samkův trestný kop nachází Vlčka, jehož střela jde těsně vedle domácí branky. O chvíli později se na druhé straně dostávají po rohovém kopu do hlavičkového zakončení domácí, ale míří mimo Kobosovy tyče. Ve 14. min. byli hosté blízko k vedoucí brance, po závaru však domácí vykopávají míč na poslední chvíli z brankové čáry. Do další obrovské šance se Náchod dostává za další tři minuty. Míč putuje po ose Samek, Vlček, Hlava, jehož střela končí rohovým kopem, po němž domácí opět odvracejí míč z brankové čáry do bezpečí. Poté aktivita obou týmů opadla a po půl hodině hry přichází standardní situace Pardubic, po níž hosté nechávají trestuhodně na penaltě domácího Křivku, jenž otevírá skóre zápasu – 1:0. O pět minut později zachraňuje Náchod od druhé inkasované branky tyč. Ve 39. min. však podnikají hosté rychlý protiútok a Vlček povedenou ranou z třiadvaceti metrů srovnává skóre na 1:1. Těsně před odchodem do kabin nachází Punarův pas Petra, který však v další vyložené šanci vůbec netrefuje branku.



Druhý poločas začal opět šancí Petra, kterému připravil gólovou pozici Malý, ani tentokrát však Petr v zakončení neuspěl. O chvíli později končí další náchodská příležitost pouze rohovým kopem. Na druhé straně míří ve slušné příležitosti domácí nad Kobosovu branku. V 64. min. se do třetí vyložené šance zápasu dostává náchodský Petr, který po závaru před pardubickou brankou opět netrefuje prostor mezi třemi tyčemi. Také v další zahozené vyložené šanci měl prsty Petr, ten ji tentokrát připravil pro Vaněčka, ale ani on nebyl v zakončení úspěšný. Čtvrt hodiny před koncem tak mohla přijít ledová sprcha, když domácí Fusek rozezvučel tyč náchodské branky. V 79. min. ale už štěstí hosty opustilo, když se po centru prosazuje střídající Klátil – 2:1. Vzápětí si špatně zpracovává míč Vaněček a domácí Fusek střelou z pětadvaceti metrů definitivně pohřbívá náchodské naděje na bodový zisk. V samém závěru ještě vyslal do šance hostující Vaněček Malého, který domácího brankáře také nepřekonal.



Poslední utkání sezóny sehrají fotbalisté Náchoda už tuto středu, kdy od 17 hodin hostí Český Brod. K záchraně v divizi potřebují vyhrát za tři body a navíc musejí spoléhat na příznivý vývoj v divizní skupině B. Zde však Litoli stačí uhrát v posledním kole bod. (mr)