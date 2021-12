Po několik let se český fotbal mohl chlubit pěti zástupci v evropských soutěžích. Loňská nepovedená sezona v součtu se čtyřmi předchozími však znamenala opuštění nejlepší patnáctky pořadí národních koeficientů, což znamená, že v příštím ročníku Česko do Evropy vyšle pouze čtyři své zástupce.

Letos ještě o vylepšení pozice bojovala pětice klubů, Plzeň se Slováckem však vypadly už v předkolech a koeficient tak v základních skupinách dostala možnost budovat pouze pražská Sparta, její rival Slavia a severočeský Jablonec nad Nisou.

Všechna tři mužstva jsou před závěrečným skupinovým dějstvím ve hře o fotbalové jaro, zároveň však může dnes večer kompletnímu triu pohárová pouť ročníkem 2021/2022 skončit.

Fotbal se třese na jaro v Evropě. Spartě i Slavii k postupu stačí remíza

Sparta, Slavia i Jablonec sice budou bojovat „pouze“ o účast v play off Konferenční ligy, i to by ale znamenalo jak sportovní úspěch, tak přínos nemalých finančních částek. V neposlední řadě také uchování naděje, že se v sezoně 2023/2024 vrátí do Evropy po jednoroční pauze znovu pět českých mužstev.

Naděje tu stále žije, dnešní večer ji však může definitivně zhatit. O klíčovou patnáctou pozici totiž bojuje šestice národů a ten náš je na tom momentálně ze všech nejhůř. Na dvacátém místě ztrácí minimum bodů na Chorvatsko, Dánsko, Kypr, Turecko a aktuálně patnácté Řecko. Jen pro zajímavost, právě od Řeků nás dělí 0,350 bodu, přičemž za jedinou večerní výhru může český koeficient vydělat 0,400 bodu!

Aktuální vývoj okolo klíčové 15. pozice



14. Švýcarsko 28,925 (4) Basilej

15. Řecko 25,950 (4) Olympiakos Pireus, PAOK Soluň

16. Turecko 25,900 (5) Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul

17. Kypr 25,875 (4) Omonia, Anorthosis

18. Dánsko 25,775 (5) Bröndby Kodaň, Midtjylland, Randers, FC Kodaň

19. Chorvatsko 25,650 (4) Dinamo Záhřeb

20. Česko 25,600 (5) Sparta Praha, Slavia Praha, Jablonec



V závorce uveden počet mužstev, s nimiž šly jednotlivé země do letošní sezony. Právě tímto číslem se zároveň dělí počet získaných bodů. Například Češi tak za každý získaný bod připisují do koeficientu 0,200 bodu.



Slávisté v pohárové EvropěZdroj: ČTKNutno zmínit, že s výjimkou sedmnáctého Kypru mají všichni čeští konkurenti dopředu zajištěné minimálně jedno postupové místo (Chorvati) do jara, Turci, Dánové a takřka jistě i Řekové rovnou dvě. Bylo by tak záhodno nejen přidat body dnes večer, ale pokud možno zajistit si pro jarní část podobné podmínky, jaké má konkurence.

Velice důležité v tomto ohledu jsou osudy Sparty a Jablonce. Oba kluby mají ve skupině za soupeře dánské celky (Bröndby Kodaň a Randers). Pokud se je podaří vyřadit, zbydou Seveřanům pro jaro pouze FC Kodaň a Midtjylland, v opačném případě Dánové do vyřazovacích bitev půjdou se čtyřmi svými reprezentanty, což by z nich činilo horké kandidáty na zisk patnácté pozice a tím i pěti mužstev v ročníku 2023/2024.

Pokud tedy kompletní české trio dnes svou podzimní pouť zakončí neúspěchem ve skupinové fázi, přijde naše nejvyšší domácí soutěž definitivně o pátého zástupce v Evropě nejen pro příští sezonu, ale rázem pro dvě v řadě.

Chelsea pokukuje po Součkovi. Naprosto na mě zapůsobil, rozplývá se Tuchel

Zápasy, v nichž konkurence Čechů bude večer bojovat o body pro koeficient – Evropská liga: Antverpy – Olympiakos, Fenerbahce – Frankfurt, Sparta Praha – Bröndby, Lazio – Galatasaray, Ludogorec – Midtjylland, West Ham – Dinamo Záhřeb. Konferenční liga: Alkmaar – Randers, Kluž – Jablonec, Partizan Bělěhrad – Anorthosis, Basilej – Karabach, FC Kodaň – Slovan Bratislava, Omonia – Kairat Almaty, PAOK Soluň – Lincoln, Union Berlín – Slavia Praha.