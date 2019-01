Náchodsko - Dalším mistrovským kolem pokračovaly o sychravém víkendu krajské fotbalové soutěže, okresní byly přeloženy na náhradní termín.

Záložník Náchoda Tomáš Petr (v červeném) v souboji o míč s Markem Láškem ze Lhoty pod Libčany. | Foto: Zdeněk Majer

KRAJSKÝ PŘEBOR



Přepychy – Police nad Metují A 3:1 (1:0). Domácí začali tradičně velmi aktivně a agresivně. Jejich dlouhé nákopy do šestnáctky Police však stačila obrana prvních patnáct minut odvracet. V 18. min. vybídl Švorčík nádhernou přihrávkou ke skórování Doubka, který však ztroskotal na domácím brankáři Krunčíkovi. Z následného protiútoku však fauloval brankář Kučera, rozhodčí Hlavsa nařídil pokutový kop a Petera jej s přehledem proměnil – 1:0. Poličtí ale nesložili zbraně, bohužel jejich koncovka byla žalostná. Ve 23. a ve 29. min. Hašek v jasných gólových šancích zklamal, rovněž tak pět minut před přestávkou Hrnčíř.



Po nástupu z kabin začali opět lépe domácí a ve 49. min. po zaváhání brankáře Kučery zvýšil Kašpar na dvoubrankový rozdíl. Poličtí však zvýšili tlak, trenér Jebavý vystřídal nevýrazného Haška Martincem a Švorčíkovi se podařilo v 56. min. snížit na jednobrankový rozdíl. Bohužel v 65. min. byli opět domácí důrazní v šestnáctce Police a Žid zvýšil na 3:1.



Náchod B – Lhota pod Libčany 5:3 (3:2). Důležité utkání začali domácí dobře a už ve 4. min. šli zásluhou O. Zinkeho do vedení. Jenže za další čtyři minuty hosté srovnali. Ti mohli jít navíc v 18. min. do vedení, jenže nedali penaltu. O deset minut později tedy náchodský D. Zinke upravil na 2:1 a o chvíli později Gross přidal třetí branku domácích. Jenže pět minut před pauzou hosté opět kontrovali a snížili na poločasových 3:2.



Zajímavý ofenzivní fotbal byl k vidění na umělé trávě v Bělovsi také ve druhém poločase. Už deset minut po změně stran vrátil domácím uklidňující dvoubrankový náskok Tolda. Jenže Lhota pod Libčany se nevzdala a za dalších deset minut Bednář opět snižoval na rozdíl jediné branky. Definitivní tečku udělal za utkáním střídající Plšek, který pět minut před závěrečným hvizdem vstřelil pátou branku Náchoda. Ten si tak připsal nesmírně důležitou výhru.



Černilov – Česká Skalice 1:0 (0:0). V prvním poločase to byli domácí, kdo byl aktivnějším týmem. Černilov si za prvních pětačtyřicet minut vypracoval několik slibných šancí, které ale proměnit nedokázal. Skaličtí naopak nepředvedli v první půle prakticky vůbec nic.



Ve druhé části se obraz hry trochu vyrovnal a dlouho to vypadalo na bezbrankový zápas. Jenže spravedlnosti bylo učiněno zadost v nastaveném čase, v němž domácí vstřelili jedinou branku utkání.



Broumov – Olympia HK 3:1 (1:0). Podmáčený terén ani jednomu mužstvu nevadil, a tak se hrál poměrně pohledný fotbal. Už v 11. min. domácí Kotyza mířil volejem těsně nad. O chvíli později Dvořáček v brance Broumova zlikvidoval šanci Olympie. Ve 21. min. zahrával trestný kop Možný a Hanzlík prodloužil jeho centr do branky – 1:0.



Začátek druhé půle patřil hostům, jenže v 66. min. se k další standardní situaci postavil Možný a povedeným pokusem přes zeď upravil na 2:0. Čtvrt hodiny před koncem po centru Kotyzy zvýšil vedení domácí Štejnar – 3:0. Hosté pak ještě ke konci zápasu zabojovali a v 82. min. snížili na konečných 3:1.



I. A TŘÍDA



Jaroměř – Lázně Bělohrad 1:3 (0:2). Hosté začali lépe a od začátku se natlačili na polovinu Jaroměře. Už ve 2. min. si zpracoval ve vápně Jaroměře míč Marek a v souboji se Schejbalem poslal míč do sítě. Jaroměř se vymanila ze sevření a dostávala se před branku hostí. V 11. min. střílel z dvaceti metrů vedle Svoboda. O chvíli poději hlavičkoval Horák v gólové pozici nad. Šanci měli i hosté. Ve 24. min. střílel Rychecký po rychlém protiútoku vedle. Vzápětí dostal Suchánek míč mezi jaroměřské stopery a překonal vybíhajícího Schejbala. Ve 32. min. zahrávala Jaroměř roh a po skrumáži vyrazil brankář Čížek Horákovu střelu jen nohou. Ve 39. min. po Ruprichově rohu poslal Horák hlavou míč do sítě, ale rozhodčí Průcha viděl jeho faul a gól neuznal.



Po změně stran se Jaroměř natlačila na soupeřovu půlku, vytvořila si šance, ale Otradovský ani Ruprich je nedokázali proměnit. Tlak Jaroměře vyústil v 68. min. v branku. Valáškův centr zprava skončil po teči obránce v síti. V 71. min. se hosté dostali do ojedinělého protiútoku, po chybě Hrobského šel sám Suchánek a překonal vybíhajícího Schejbala. Tlak Jaroměře pokračoval. V 88. min. střílel Beneš, brankář jen s obtížemi vyrazil. Jaroměř až na začátek utkání dokázala hosty přehrávat, ale chybami v obraně umožnila soupeři snadno skórovat.



Sestava Jaroměře: Schejbal – Rejchrt (70. Nožka), Hořínek, Svoboda, Hrobský – Kučera (62. I. Tokar), Beneš, Michálek, Ruprich – Otradovský (62. Valášek), Horák.



Hořice – Červený Kostelec 1:0 (0:0). Kostelečtí se opět trápí v koncovce, což v Hořicích předvedli hlavně v první půli. Během ní si vypracovali několik brankových příležitostí, gól ale vstřelit nedokázali. Po změně stran se hra vyrovnala a zlobit začali i domácí. Ti také zhruba půl hodiny před koncem utkání vstřelili po skrumáži před červenokosteleckou brankou jediný gól utkání.



Sestava Č. Kostelce: Baláž – Bárta (60. Jaroměřský), Liška, D. Škoda, Louda – Zelený, Vlček, Fišer (73. Kulda), Kocián – Janko, Křesťan (70. Vejrek).



I. B TŘÍDA



Nové Město nad Metují – Babí 2:0 (1:0). Hned ve 2. min. podnikli hosté rychlý útok, z kterého si vytvořili jasnou gólovou šanci, ale neproměnili ji. Domácí tým se ocitl pod tlakem a jen těžko hledal potřebný herní rytmus. V 8. min. se však dostal k míči domácí Fucyman, jeho průnik do vápna zastavili hosté nedovoleným zákrokem a nařízený pokutový kop Zapletal proměnil. Další minuty a prakticky celý první poločas se hrál v režii Babí. To si vytvořilo hned několik příležitostí. Snad největší byly ve 29. a ve 30. min., ale domácí tým podržel brankář Maur.



Vstup do druhého poločasu se lépe vydařil domácím. Ve 49. min. se do šance dostal Zapletal, ale jeho hlavička skončila nad. V 51. min. centr Zeleného doputoval až k Lelkovi a ten zvýšil na 2:0. Zaskočení hosté hned v následující minutě chybovali v rozehrávce a pro domácí to znamenalo gólovou šanci, ovšem bez využití. Postupně se hra vyrovnala a hosté se opět začali tlačit před domácí branku. Jejich snažení ale postrádalo přesnost. Domácí měli ještě jednu dobrou příležitost, ale střela Lichtera v 72. min. orazítkovala jen břevno. Závěrečný nápor Babí sice přinesl hodně vzruchu, ale žádné góly a tak se z vítězství radovali domácí.



Sestavy – N. Město n. Met.: Maur – Lanta, Petruželka, Pe. Zelený, R. Novák – Zákravský (68. Lichter), Fucyman, Zapletal, Pa. Zelený (80. Exner) – Krejčí (60. Koza), Lelek (89. Valenčin). Babí: Bálek – Fetter, Hanzl, Ducháč, Novák – Fidler, David, Havlíček, Kratěna – Flaška (75. Branda), Kozák.