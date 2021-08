Zažil zlatou éru československého a českého fotbalu. V roce 1990 byl členem týmu, který se dostal do čtvrtfinále mistrovství světa v Itálii. O šest let později si na krk pověsil stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Anglii. Fotbalový internacionál Václav Němeček dorazil na charitativní utkání do Libčan.

„Fotbal už moc nehraju, jen výjimečně. Loni jsem si byl dvakrát kopnout s klukama ze Sparty,“ prozradil rodák z Hradce Králové, kde také vstoupil do velkého fotbalu a odkud coby osmnáctiletý přestoupil do Sparty.

BALÓN HO STÁLE POSLOUCHÁ

S MÍČEM Václav Němeček stále umí. Zdroj: František BártaDo Libčan, obce u Hradce Králové, ho zlákal Aleš Javůrek, taktéž bývalý ligový fotbalista, který pořadatelům akce, obci Libčany a nadační Společnosti DUHA, pomáhals organizací. Dražily se dresy a vybíraly se finanční prostředky pro postižené děti.

„Já jsem Aleše varoval, že moc hrát nebudu,“ rozesmál se Němeček. Nakonec toho odehrál poměrně dost a ukázal, že umění s balónem se prostě nezapomíná.

„S Alešem Javůrkem se známe léta. Hráli jsme spolu v Hradci už za žáky. Navíc znám i nadaci DUHA a jejího zakladatele Zdeňka Poula, proto jsem rád přijel a tuhle akci podpořil,“ uvedl dnes čtyřiapadesátiletý Němeček, který kromě Hradce a Sparty působil ve francouzském klubu FC Toulouse, švýcarském Servette Ženeva a kariéru končil v daleké Číně, dva roky hrál v týmu Dalianu.

TRENÉR? TO VŮBEC NE

U fotbalu po bohaté kariéře Němeček částečně zůstal. Je hráčský agent. „Věnuji se zprostředkování obchodu mezi kluby,“ uvedl.

Trenérem být nechtěl. „To mě vůbec nelákalo. Možná by mě zajímala manažerská činnost typu sportovního manažera, ale upřímně řečeno, nikdo mě neoslovil, takže jsem se tím ani nezaobíral a ani se k tomu nemohl nějak vyjádřit,“ prozradil Němeček, který byl jedním z mála ligových hráčů, kteří během své kariéry vystudovali vysokou školu, v jeho případě VŠ ekonomickou v Praze.

V současnosti má i další obchodní aktivity. Už dříve třeba dovážel vína z Francie, sám je i sbíral. „Tomu se věnuji pořád. To mě baví,“ usmál se.

KRITIKA SPARTY

Také se objevuje v televizi či jiných médiích jako fotbalový expert. Vyjadřoval se i ke „své“ Spartě. „Spartu jsem v poslední době komentoval často. Byl jsem i kritický a myslím si, že právem,“ poukázal.

PAUZA. Václav Němeček během zápasu u střídačky. .Zdroj: František Bárta

„Trochu se to teď zlepšilo, ale stále si stojím za tím, že máme velké problémy v obranné činnosti a že to na lepší mužstva stačit nebude,“ pokračoval.

A měl pravdu. Sparta v úvodním utkání předkola Ligy mistrů nestačila na AS Monako (0:2). Odveta je na programu zrovna dnes.

„Ukázalo se to i v tomhle utkání. I když právě zápas proti Monaku neberu. To je velmi těžký soupeř a nelze si myslet, že přes týmy této kvality budeme přecházet. Můžeme přejít, ale za výjimečných okolností,“ řekl názor.

HRADEC V LIZE.



Potěšil ho postup fotbalistů Hradce Králové do ligy.

„Jsem rád, že Hradec postoupil, že lidé mají možnost vidět ligu, byť musí jezdit do Mladé Boleslavi. Samozřejmě bych Hradci přál, aby nezůstalo jen u jedné sezony, ale bude to těžké, kádr moc neposílili. Myslím si, že se budou prát o nesestupové příčky,“ vyjádřil se Němeček k ambicím Votroků.

I bývalý reprezentant a hradecký odchovanec už sám začíná věřit, že konečně bude nový stadion. Není to tak dávno, co stadion v Malšovicích vypadal pořád stejně, kdy tam ještě sám hrál. „To je pravda,“ usmál se. Teď už je v Malšovicích oficiálně staveniště. „Tak čemu jsme dodneška moc nevěřili, že tam jednou bude stát nový stadion, tak nyní to vypadá, že by už konečně mohl stát,“ dodal.

PŘÍKLAD HOLEŠ

Němeček se jako fotbalista prosadil v reprezentaci i v zahraničí. Co potřebuje mladý kluk k tomu, aby byl stejně tak úspěšný?

„Všichni z toho dělají vědu, co by dnes měl hráč mít, aby se prosadil v zahraničí. Ale je to pořád stejné a bylo to i za nás. Hráči si musejí uvědomit, že nestačí vyniknout ve dvou zápasech, dát třeba dva góly a že už budou mít otevřenou cestu do zahraničí a do reprezentace. Tohle je o pravidelně dobrých výkonech,“ zdůraznil Němeček a doplnil: „Abyste toho docílili, tak fotbalu musíte podřídit trénink i osobní život. Tohle všechno bez pravidelné dřiny, pracovitosti a stabilně dobrých výkonů nejde.“

Ukázkovým příkladem je podle Němečka Tomáš Holeš hráč Slavie, který se do velkého fotbalu odrazil z Hradce Králové a v českém dresu zazářil na letošním Euro.

„Vždycky budou úspěšní ti, kteří fotbalu dají maximum. Proto já mám rád takové hráče, kteří ani nemají úplně tolik talentu, ale v zápasech to vyrovnají nasazením, přístupem a neustále na sobě pracují. Za všechny je příkladem Tomáš Holeš, který začínal s větším fotbalem v Hradci a dneska hraje na špičkové úrovni,“ uzavřel Václav Němeček.