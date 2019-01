Náchodsko - V nedělním programu krajských fotbalových soutěží se představila většina týmů z regionu.

Police nad Metují A – Náchod B 2:2 (1:2). V okresním derby vstoupili do hry lépe hosté, kteří s omlazenou sestavou ve 2. min. Petrem a ve 4. min. Zinkem dvakrát ohrozili domácího brankáře Kučeru. Domácí, ačkoliv pokyny trenéra Jebavého byli, hrát aktivně, začali zakřiknutě. Přesto svou první gólovou příležitost v 9. min. Haškem využili. Hned z rozehrávky se k míči dostal D. Zinke a z dobrých 25 metrů srovnal skóre. I nadále byli aktivnější hosté a jejich nejlepší hráč a střelec prvního gólu poslal náchodské do vedení.

Do druhých 45 minut nastoupilo zcela jiné mužstvo domácích a hned ve 47. min. přiklepl Hauk míč Čermákovi a ten vyrovnal. Domácí ožili a brankáři Pištovi zle zatápěli. V 59. min. nebyl uznán gól Haukovi pro postavení mimo hru. V 73. min. Ansumův trestný kop zneškodnil Pišta a v závěrečném zoufalém pětiminutovém náporu střídající Hrnčíř nastřelil z pěti metrů jen boční sít a při posledním rohovém kopu byl brankář Pišta připraven po hlavičce Hauka.

Sestavy – Police nad Metují: Kučera – Hejnyš (80. Hauschke), Pášma, Pavlů (52. Hauk), Kollert - Ansuma, Švorčík (65. Hrnčíř), Čermák, Šnábl – Hanzl (47. Valtera), Hašek. Náchod B: Pišta – Tolda, Holbík, Hlava, Martínek (73. Fišer) – D. Zinke (85. Vejprava), Jandík, O. Zinke, Petr – Malý, Korec.

Broumov – Černilov 1:0 (0:0). Domácí měli od začátku mírnou převahu, ale ohrozili hostující branku jen z trestných kopů. Do první vážnější šance se dostal po půl hodině Kotyza, který se ve vápně šikovně otočil, ale pálil vedle. Na první branku se v Broumově čekalo až do 60. min., to prošel do vápna Šimon a svou spanilou jízdu zakončil gólovou střelou – 1:0. Deset minut před koncem mohl přidat pojistku Kotyza, jenže ve vyložené šanci míč špatně trefil.

Sestava Broumova: Martin – Panny, Strelec, Pohl, Jan Schubert – Hušek, Šimon, Jaromír Schubert (51. Štejnar), Syrovátko (46. Hanzlík) – Možný, Kotyza (84. Michálek).

Lhota pod Libčany – Česká Skalice 3:2 (0:2). První poločas odehráli svěřenci trenéra Jana Vojnara výborně, což dokázali podpořit i brankami. Už ve 21. min. se po individuální akci prosadil Voráček a poslal hosty do vedení. O dvě minuty později vystřelil za vápnem Franců, míč před gólmanem skočil a ten ho našel až v síti – 0:2.

Ve druhé půli však hostující hráči zcela přestali hrát a přenechali iniciativu domácím. Ti nejprve v 58. min. snížili, aby čtvrt hodiny před koncem dokonce vyrovnali. Ani toto však Českoskalické neprobudilo, a tak připustili, aby pět minut před koncem domácí otočili na 3:2.

Sestava České Skalice: Jakl – Chmelík, Goll, Kalmán, Vít – Železov (59. Zítko), Voráček, Franců, Sedláček (73. Kožený) – Suchánek (46. Pejchal), Valeš.

Jaroměř – Kratonohy 3:3 (2:1). V 6. min. se dostal sám před brankáře Kejzlara hostující Mikolanda, přehodil jej a Kejzlar ho fauloval.

Nařízenou penaltu Roman Štěpánek proměnil – 0:1. V 10. min. domácí vyrovnali. Hostující brankář Vaněk vyběhl daleko za vápno, odkopl míč na Beneše a ten mu ho z půlky poslal do sítě – 1:1. Ve 12. min. vyrazil brankář Vaněk jen špičkami prstů Ruprichův přímý kop z dvaceti metrů na tyč. V 18. min. byl při přebírání míče ve vápně faulován Kučera a Svoboda poslal penaltu k tyči – 2:1. Po vedoucí brance získala Jaroměř převahu, ale gólovou šanci si neodkázala vytvořit. Ve 38. min. se prosadil proti jaroměřským stoperům Nun, ale jeho zakončení postrádalo důraz.

Po změn stran hosté přidali. V 52. min. se po Nožkově akci dostal před branku Kratonoh Beneš, ale v souboji s obráncem mířil nad. Jaroměř vyrovnala hru, v útoku jí však chyběla potřebná přesnost, a tak se hrálo převážně ve středu hřiště. V 75. min. poslal Michálek do křídla Kučeru, ten zacentroval před branku a odražený míč dorazil do sítě Nožka – 3:1. V 89. min. zacentroval zprava hostující Hamák a nekrytý Franc hlavou zblízka snížil – 3:2. V 90. min. zahrávali hosté přímý kop, Kejzlar Štěpánkovu střelu vyrazil na tyč a po odrazu skončil míč za čarou – 3:3.

Sestava Jaroměře: Kejzlar – R. Matějček, Hořínek, Svoboda, Hrobský – Ruprich (64. Michálek), Rejchrt, Beneš (80. A. Holeček), Horák (46. Böhm) – Kučera, Valášek (46. Nožka).

Lázně Bělohrad – Červený Kostelec 4:0 (1:0). Utkání nezačalo pro hostující fotbalisty vůbec šťastně, tím spíše pro Macka, který byl k překvapení všech už v 6. min. vyloučen. I přesto drželi hosté s domácím týmem krok, jenže do konce prvního poločasu neudrželi nulu a inkasovali.

Do druhé části nastoupili Červenokostelečtí dobře, jenže je srazila do kolen přísně nařízená penalta. Do konce utkání hosté ještě dvakrát inkasovali, navíc byl po druhé žluté kartě vyloučen i Liška a Kostelec dohrával v devíti.

Sestava Červeného Kostelce: Balcar – Macek, Liška, J. Škoda, Kocián – Kovačík (85. Vejrek), Hála, D. Škoda, Kulda (60. Čáp) – Scholz (80. Zajíc), Křesťan (10. Vlček).