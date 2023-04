O minulém víkendu jste možná trochu překvapivě porazili 6:2 Malšovu Lhotu, jak jste zápas viděl?

Vyšel nám na výbornou. Hráli jsme velice dobře dozadu, snažili se držet pozice a možná i co nejvíce zjednodušit hru. Určitě jsme takový výsledek nečekali.

JAKO I. B třída, skupina B - sobota 16.30: Meziměstí (8. místo, 22 bodů, 36:40) - Hronov (9. místo, 21 bodů, 40:45)

Vy jste vstřelil dvě branky, popište je.

První gól se tak trochu náhodou po standardní situaci odrazil ke mně na velké vápno a já míč trefil. Druhá branka se zrodila po krásném prodloužení hlavou od „Fáfy“ (Pavel Schreiber), kdy jsem si dobře naběhl za obránce a následný samostatný únik proměnil.

Jednalo se o vaše dvě první branky v sezoně, na jaké hrajete pozici, co je vaším úkolem na hřišti?

Většinu zápasů nastupuji ve střední záloze. Mým úkolem je dobře vyplňovat prostor a zakládat útočné akce už od obranných řad. Góly moc často nedávám, spíše se na ně snažím nahrávat.

Vy jste v tabulce na devátém místě. Jaké máte ambice do jarní části sezony?

Udržet se. Na jaře hrajeme více doma, než jsme hráli na podzim, a doufáme, že bychom mohli vybojovat větší počet bodů. Vstup do jarní části nám vyšel na výbornou a budeme chtít na naše výkony navázat i v Meziměstí.

Václav Pohl hraje první ligu v nohejbale za HoliceZdroj: archiv hráče

Jak v Hronově probíhala zimní příprava?

Trénovali jsme na umělce ve Velkém Poříčí. Sehráli jsme tři velmi dobré přáteláky proti kvalitním soupeřům. Myslím si, že zimní příprava byla kvalitní a na našich výkonech z prvních jarních zápasů to bylo vidět. Jak už herně, tak i fyzicky.

O víkendu se představíte u tabulkového souseda v Meziměstí, co od duelu očekáváte?

Velmi vyrovnanou bitvu. Meziměstí má dobrý kádr, který je obohacen kvalitními individualitami. Na podzim jsme ho doma porazili, určitě nám to budou chtít vrátit. Věřím ale, že domů nepojedeme s prázdnou.

Jak a kde jste začínal s fotbalem? Vzpomenete na první tréninky?

Začal jsem hrát ve 4 letech, kdy mě táta poprvé vzal na fotbal do Hronova. Díky němu mě tento sport začal bavit natolik, že už si dneska nedovedu představit život bez něj. Škoda je jen, že z mého ročníku už moc kluků nehraje, protože jsme měli vždy skvělou partu.

Jaké máte fotbalové ambice?

Fotbalové ambice nikterak velké nemám, jelikož se soustředím hlavně na nohejbal. Chtěl bych hrát už jenom v Hronově, ať už to bude v jakékoliv soutěži. Poznal jsem tu mnoho skvělých lidí a věřím, že ještě poznám.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Když jsem byl mladý, obdivoval jsem Cristiana Ronalda, ale dnes už žádný přímý vzor nemám. Jsem rád, že jsem mohl zažít éru Ronalda a Messiho, protože co oni předvádějí za dlouhodobé konzistentní výkony, je prostě úctyhodné.

Student Vlach si fotbal v Úpici užívá, zároveň rád vzpomíná na sezony v Trutnově

Hrajete nohejbal, jak se vám daří?

Nohejbal hraji za Sokol Holice. Minulý rok se nám podařilo postoupit do 1. ligy. Máme velmi mladý tým a věříme, že bychom si jednou mohli zahrát i extraligu.

Co děláte, když zrovna nesportujete?

Snažím se co nejvíce trávit čas se svojí přítelkyní. Musí to mít se mnou hrozně těžké (směje se), jelikož se většinou celý můj víkend točí kolem nohejbalu a fotbalu. Moc rádi cestujeme a určitě se po sezoně vydáme na hezkou dovolenou.

Kdo letos vyhraje titul v první lize a proč?

Sparta. Rozehrála se do velmi dobrých výkonů. Ale nebude to mít vůbec lehké, protože Slávie je na tom taky velice dobře a budou rozhodovat detaily. Čekám vyrovnaný boj. A v nohejbale doufám, že Holice (usmívá se).