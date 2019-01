Náchodsko – Tradiční ohlédnutí za děním v krajských fotbalových soutěžích přinášíme i nyní.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Dobruška – Česká Skalice 1:7

Miroslav Vodehnal, trenér České Skalice: „Měli jsme raketový vstup do utkání, kdy jsme během čtvrt hodiny vedli o tři branky. Soupeře jsme svou aktivitou viditelně zaskočili, v závěru první půle navíc Dobruška přišla svou nedisciplinovaností o dva hráče a ve druhé půli jsme si už proti devíti v poklidu dokráčeli k vítězství.“

Kratonohy – Police nad Metují 1:2

Lukáš Lorenc, trenér Police nad Metují: „Jednoznačně zasloužené vítězství, které mohlo být daleko vyšší, kdybychom proměnili další vyložené šance.“

Doudleby – Broumov 0:1

Petr Možný, sekretář oddílu: „Zasloužené vítězství, celé utkání jsme bušili do dobře zformované obrany Doudleb, která odolávala až prakticky do konce utkání. V závěru se nám ale přece jenom podařilo dát vítězný gól.“

I. A TŘÍDA

Červený Kostelec – Jaroměř 3:1

Pavel Holbík, trenér Červeného Kostelce: „Tentokrát to snad bylo poprvé, co jsme soupeře jasně nepřehrávali, zase jsme ale byli šťastnější. Zápas ovlivnilo hned několik situací. Za prvé to byl náš rychlý gól, poté ve 38. minutě neproměněná penalta hostů a za třetí vyloučení našeho Škody těsně před přestávkou.“



Jiří Lebedinský, vedoucí mužstva Jaroměře: „Zaspali jsme začátek a po špatně bráněné standardní situaci vstřelili domácí lehce první gól. Poté jsme přidali a vyústěním toho byla 100% šance Horáka, ale hlavně penalta po faulu na Skučka. Tu však neproměnil Michálek. Poté převzali otěže zápasu do svých rukou rozhodčí, neboť druhý, náhodný gól domácích, padl po dvoumetrovém ofsajdu, který viděl celý stadión, což potvrdili i domácí funkcionáři a pořadatelé. Poté domácí dostali červenou kartu po faulu na unikajícího Jirku. Druhý poločas jsme vrhli všechny síly do útoku, ovšem přes domácí val se dokázal prosadit pouze Horák, který snížil. Domácí pak v závěru přidali z brejku třetí gól a na zvrat už nám nezbyly síly.“

I. B TŘÍDA

Deštné v O. h. – N. Město 3:1

Jan Jánský, trenér Nového Města nad Metují: „Nedokázali jsme se vyrovnat s malým, hrbolatým hřištěm. První poločas byl v režii domácích, kteří po dvou našich zaváháních šli do dvoubrankového vedení. Navíc jsme ve druhém poločase dostali třetí gól. Pak jsme to trochu otevřeli, obě mužstva si vytvořila šance a ve dvou případech nás podržel gólman. Nakonec se nám podařilo snížit, bohužel to z naší strany bylo všechno. Za druhý poločas jsme si ale bod zasloužili

Borohrádek – Provodov 2:1

Richard Berger, trenér Provodova: „Jako již tradičně při venkovních zápasech jsme nezachytil začátek, do přestávky jsme ale mohli vyrovnat, bohužel se nám to nepodařilo a v úvodu druhého poločasu jsme inkasovali podruhé. Pak se nám podařilo snížit, poslední půl hodinu jsme nepustili domácí za půlku, ale k ničemu nám to nakonec nebylo.“